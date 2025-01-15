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Чистая прибыль инвесткомпании Blackrock выросла за 2024 год на 16 процентов - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250115/blackrock-854215811.html
Чистая прибыль инвесткомпании Blackrock выросла за 2024 год на 16 процентов
Чистая прибыль инвесткомпании Blackrock выросла за 2024 год на 16 процентов - 15.01.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль инвесткомпании Blackrock выросла за 2024 год на 16 процентов
Чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на эту американскую инвестиционную компанию по итогам прошедшего года, увеличилась на 15,8%, до 6,369 миллиарда долларов, | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:30+0300
2025-01-15T14:30+0300
экономика
сша
blackrock
чистая прибыль
отчетность
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на эту американскую инвестиционную компанию по итогам прошедшего года, увеличилась на 15,8%, до 6,369 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, увеличилась до 42,01 доллара с 36,51 доллара в 2023 году. Выручка поднялась на 14,3% и составила 20,407 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на головную компанию, увеличилась на 21,5% в годовом выражении, до 1,67 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 10,63 доллара с 9,15 доллара в тот же период год назад. Квартальная скорректированная разводненная прибыль компании составила 11,93 доллара на акцию при прогнозе в 11,19 доллара. Выручка увеличилась на 22,6% год к году, до 5,677 миллиарда долларов. На предторгах акции инвесткомпании дорожают на 2,4%. Blackrock - крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.
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сша, blackrock, чистая прибыль, отчетность
Экономика, США, Blackrock, чистая прибыль, отчетность
14:30 15.01.2025
 
Чистая прибыль инвесткомпании Blackrock выросла за 2024 год на 16 процентов

Чистая прибыль инвесткомпании Blackrock за 2024 г выросла на 16%, до $6,37 млрд

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на эту американскую инвестиционную компанию по итогам прошедшего года, увеличилась на 15,8%, до 6,369 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, увеличилась до 42,01 доллара с 36,51 доллара в 2023 году. Выручка поднялась на 14,3% и составила 20,407 миллиарда долларов.
По итогам четвертого квартала чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на головную компанию, увеличилась на 21,5% в годовом выражении, до 1,67 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 10,63 доллара с 9,15 доллара в тот же период год назад. Квартальная скорректированная разводненная прибыль компании составила 11,93 доллара на акцию при прогнозе в 11,19 доллара. Выручка увеличилась на 22,6% год к году, до 5,677 миллиарда долларов.
На предторгах акции инвесткомпании дорожают на 2,4%.
Blackrock - крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.
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ЭкономикаСШАBlackrockчистая прибыльотчетность
 
 
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