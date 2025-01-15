https://1prime.ru/20250115/blackrock-854215811.html

Чистая прибыль инвесткомпании Blackrock выросла за 2024 год на 16 процентов

Чистая прибыль инвесткомпании Blackrock выросла за 2024 год на 16 процентов - 15.01.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль инвесткомпании Blackrock выросла за 2024 год на 16 процентов

Чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на эту американскую инвестиционную компанию по итогам прошедшего года, увеличилась на 15,8%, до 6,369 миллиарда долларов, | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T14:30+0300

2025-01-15T14:30+0300

2025-01-15T14:30+0300

экономика

сша

blackrock

чистая прибыль

отчетность

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на эту американскую инвестиционную компанию по итогам прошедшего года, увеличилась на 15,8%, до 6,369 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, увеличилась до 42,01 доллара с 36,51 доллара в 2023 году. Выручка поднялась на 14,3% и составила 20,407 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на головную компанию, увеличилась на 21,5% в годовом выражении, до 1,67 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 10,63 доллара с 9,15 доллара в тот же период год назад. Квартальная скорректированная разводненная прибыль компании составила 11,93 доллара на акцию при прогнозе в 11,19 доллара. Выручка увеличилась на 22,6% год к году, до 5,677 миллиарда долларов. На предторгах акции инвесткомпании дорожают на 2,4%. Blackrock - крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

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сша, blackrock, чистая прибыль, отчетность