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Чистая прибыль BNY Mellon выросла за 2024 год на 41 процент - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250115/bny-mellon-854216859.html
Чистая прибыль BNY Mellon выросла за 2024 год на 41 процент
Чистая прибыль BNY Mellon выросла за 2024 год на 41 процент - 15.01.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль BNY Mellon выросла за 2024 год на 41 процент
Приходящаяся на акционеров чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:57+0300
2025-01-15T14:57+0300
экономика
сша
bny mellon
чистая прибыль
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, по итогам прошедшего года увеличилась на 41,4% по сравнению с предшествовавшим годом - до 4,336 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации. Разводненная прибыль на акцию выросла до 5,8 доллара с 3,89 доллара годом ранее. Выручка BNY Mellon увеличилась на 5,2%, до 18,619 миллиарда долларов. Прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам четвертого квартала в годовом выражении подскочила почти в семь раз, до 1,13 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию выросла до 1,54 доллара с 0,21 доллара год назад, скорректированная - до 1,72 доллара с 1,29 доллара годом ранее. Выручка BNY Mellon в четвертом квартале поднялась на 11,2% год к году, до 4,847 миллиарда долларов при прогнозе в 4,64 миллиарда. Акции BNY Mellon на предварительных торгах в США дорожают на 1,7%. BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.
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сша, bny mellon, чистая прибыль
Экономика, США, BNY Mellon, чистая прибыль
14:57 15.01.2025
 
Чистая прибыль BNY Mellon выросла за 2024 год на 41 процент

Чистая прибыль BNY Mellon за 2024 год выросла на 41%, до 4,3 млрд долларов

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© fotolia.com / Wrangler
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, по итогам прошедшего года увеличилась на 41,4% по сравнению с предшествовавшим годом - до 4,336 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 5,8 доллара с 3,89 доллара годом ранее. Выручка BNY Mellon увеличилась на 5,2%, до 18,619 миллиарда долларов.
Прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам четвертого квартала в годовом выражении подскочила почти в семь раз, до 1,13 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию выросла до 1,54 доллара с 0,21 доллара год назад, скорректированная - до 1,72 доллара с 1,29 доллара годом ранее. Выручка BNY Mellon в четвертом квартале поднялась на 11,2% год к году, до 4,847 миллиарда долларов при прогнозе в 4,64 миллиарда.
Акции BNY Mellon на предварительных торгах в США дорожают на 1,7%.
BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
Чистая прибыль инвесткомпании Blackrock выросла за 2024 год на 16 процентов
14:30
 
ЭкономикаСШАBNY Mellonчистая прибыль
 
 
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