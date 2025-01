https://1prime.ru/20250115/bny-mellon-854216859.html

Чистая прибыль BNY Mellon выросла за 2024 год на 41 процент

Чистая прибыль BNY Mellon выросла за 2024 год на 41 процент

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, по итогам прошедшего года увеличилась на 41,4% по сравнению с предшествовавшим годом - до 4,336 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации. Разводненная прибыль на акцию выросла до 5,8 доллара с 3,89 доллара годом ранее. Выручка BNY Mellon увеличилась на 5,2%, до 18,619 миллиарда долларов. Прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам четвертого квартала в годовом выражении подскочила почти в семь раз, до 1,13 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию выросла до 1,54 доллара с 0,21 доллара год назад, скорректированная - до 1,72 доллара с 1,29 доллара годом ранее. Выручка BNY Mellon в четвертом квартале поднялась на 11,2% год к году, до 4,847 миллиарда долларов при прогнозе в 4,64 миллиарда. Акции BNY Mellon на предварительных торгах в США дорожают на 1,7%. BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.

