https://1prime.ru/20250115/bny-mellon-854216859.html
Чистая прибыль BNY Mellon выросла за 2024 год на 41 процент
Чистая прибыль BNY Mellon выросла за 2024 год на 41 процент - 15.01.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль BNY Mellon выросла за 2024 год на 41 процент
Приходящаяся на акционеров чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:57+0300
2025-01-15T14:57+0300
2025-01-15T14:57+0300
экономика
сша
bny mellon
чистая прибыль
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, по итогам прошедшего года увеличилась на 41,4% по сравнению с предшествовавшим годом - до 4,336 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации. Разводненная прибыль на акцию выросла до 5,8 доллара с 3,89 доллара годом ранее. Выручка BNY Mellon увеличилась на 5,2%, до 18,619 миллиарда долларов. Прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам четвертого квартала в годовом выражении подскочила почти в семь раз, до 1,13 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию выросла до 1,54 доллара с 0,21 доллара год назад, скорректированная - до 1,72 доллара с 1,29 доллара годом ранее. Выручка BNY Mellon в четвертом квартале поднялась на 11,2% год к году, до 4,847 миллиарда долларов при прогнозе в 4,64 миллиарда. Акции BNY Mellon на предварительных торгах в США дорожают на 1,7%. BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.
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сша, bny mellon, чистая прибыль
Экономика, США, BNY Mellon, чистая прибыль
Чистая прибыль BNY Mellon выросла за 2024 год на 41 процент
Чистая прибыль BNY Mellon за 2024 год выросла на 41%, до 4,3 млрд долларов
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, по итогам прошедшего года увеличилась на 41,4% по сравнению с предшествовавшим годом - до 4,336 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 5,8 доллара с 3,89 доллара годом ранее. Выручка BNY Mellon увеличилась на 5,2%, до 18,619 миллиарда долларов.
Прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам четвертого квартала в годовом выражении подскочила почти в семь раз, до 1,13 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию выросла до 1,54 доллара с 0,21 доллара год назад, скорректированная - до 1,72 доллара с 1,29 доллара годом ранее. Выручка BNY Mellon в четвертом квартале поднялась на 11,2% год к году, до 4,847 миллиарда долларов при прогнозе в 4,64 миллиарда.
Акции BNY Mellon на предварительных торгах в США дорожают на 1,7%.
BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.
Чистая прибыль инвесткомпании Blackrock выросла за 2024 год на 16 процентов