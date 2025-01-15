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"Решающий момент". Премьер-министр Чехии дерзко высказался о России

"Решающий момент". Премьер-министр Чехии дерзко высказался о России - 15.01.2025, ПРАЙМ

"Решающий момент". Премьер-министр Чехии дерзко высказался о России

Завершение модернизации нефтепровода TAL является решающим моментом, поскольку теперь Чехия может отказаться от российской нефти и рассчитывать на бесперебойные | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T09:00+0300

2025-01-15T09:00+0300

2025-01-15T09:00+0300

политика

чехия

россия

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Завершение модернизации нефтепровода TAL является решающим моментом, поскольку теперь Чехия может отказаться от российской нефти и рассчитывать на бесперебойные поставки энергоносителей по итальянскому трубопроводу, пишет Reuters со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиала."Это решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не может шантажировать нас", — цитирует издание политика.В декабре 2024 года поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены, однако чешские власти и компания Mero подтвердили, что топливо продолжает поступать в страну по согласованному графику, и приостановка связана с техническими работами за пределами Чехии.В октябре 2023 года Фиала заявил о планах Праги избавиться от зависимости от российской нефти. В ответ на это Москва заявила, что Запад совершил ошибку, отказавшись от закупок углеводородов у России, поскольку он попадет в новую, более сильную зависимость из-за роста цен.

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чехия, россия