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"Решающий момент". Премьер-министр Чехии дерзко высказался о России
"Решающий момент". Премьер-министр Чехии дерзко высказался о России - 15.01.2025, ПРАЙМ
"Решающий момент". Премьер-министр Чехии дерзко высказался о России
Завершение модернизации нефтепровода TAL является решающим моментом, поскольку теперь Чехия может отказаться от российской нефти и рассчитывать на бесперебойные | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T09:00+0300
2025-01-15T09:00+0300
2025-01-15T09:00+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Завершение модернизации нефтепровода TAL является решающим моментом, поскольку теперь Чехия может отказаться от российской нефти и рассчитывать на бесперебойные поставки энергоносителей по итальянскому трубопроводу, пишет Reuters со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиала."Это решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не может шантажировать нас", — цитирует издание политика.В декабре 2024 года поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены, однако чешские власти и компания Mero подтвердили, что топливо продолжает поступать в страну по согласованному графику, и приостановка связана с техническими работами за пределами Чехии.В октябре 2023 года Фиала заявил о планах Праги избавиться от зависимости от российской нефти. В ответ на это Москва заявила, что Запад совершил ошибку, отказавшись от закупок углеводородов у России, поскольку он попадет в новую, более сильную зависимость из-за роста цен.
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чехия, россия
"Решающий момент". Премьер-министр Чехии дерзко высказался о России
Премьер-министр Фиала заявил о решающем моменте для Чехии из-за российской нефти
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ.
Завершение модернизации нефтепровода TAL является решающим моментом, поскольку теперь Чехия может отказаться от российской нефти и рассчитывать на бесперебойные поставки энергоносителей по итальянскому трубопроводу, пишет
Reuters со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиала.
"Это решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не может шантажировать нас", — цитирует издание политика.
В декабре 2024 года поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены, однако чешские власти и компания Mero подтвердили, что топливо продолжает поступать в страну по согласованному графику, и приостановка связана с техническими работами за пределами Чехии.
В октябре 2023 года Фиала заявил о планах Праги избавиться от зависимости от российской нефти. В ответ на это Москва заявила, что Запад совершил ошибку, отказавшись от закупок углеводородов у России, поскольку он попадет в новую, более сильную зависимость из-за роста цен.
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