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Чистая прибыль Citigroup за 2024 год выросла в 1,4 раза - 15.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250115/citigroup-854221260.html
Чистая прибыль Citigroup за 2024 год выросла в 1,4 раза
Чистая прибыль Citigroup за 2024 год выросла в 1,4 раза - 15.01.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Citigroup за 2024 год выросла в 1,4 раза
Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам прошлого года увеличилась в 1,4 раза по сравнению с 2023 годом - до... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:21+0300
2025-01-15T16:21+0300
экономика
citigroup
сша
банки
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам прошлого года увеличилась в 1,4 раза по сравнению с 2023 годом - до 12,682 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации. Выручка финансового гиганта по итогам года выросла на 3,4%, составив 81,139 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 5,94 долларов на акцию с 4,04 доллара за предыдущий год. Citigroup по итогам четвертого квартала получила чистую прибыль в размере 2,856 миллиарда долларов после убытка годом ранее в 1,839 миллиарда. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,34 доллара после убытка в 1,16 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,22 доллара. Выручка корпорации по итогам квартала поднялась на 12,3%, составив 19,581 миллиарда долларов при прогнозе в 19,45 миллиарда. Акции Citigroup дорожают на предварительных торгах в США на 3,9%. Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами - Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
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citigroup, сша, банки
Экономика, Citigroup, США, Банки
16:21 15.01.2025
 
Чистая прибыль Citigroup за 2024 год выросла в 1,4 раза

Чистая прибыль Citigroup за 2024 год выросла в 1,4 раза - до $12,7 млрд

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкCitibank
Citibank - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам прошлого года увеличилась в 1,4 раза по сравнению с 2023 годом - до 12,682 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.
Выручка финансового гиганта по итогам года выросла на 3,4%, составив 81,139 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 5,94 долларов на акцию с 4,04 доллара за предыдущий год.
Citigroup по итогам четвертого квартала получила чистую прибыль в размере 2,856 миллиарда долларов после убытка годом ранее в 1,839 миллиарда. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,34 доллара после убытка в 1,16 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,22 доллара. Выручка корпорации по итогам квартала поднялась на 12,3%, составив 19,581 миллиарда долларов при прогнозе в 19,45 миллиарда.
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Прибыль Goldman Sachs за 2024 год выросла в 1,7 раза
15:56
Акции Citigroup дорожают на предварительных торгах в США на 3,9%.
Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами - Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
 
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