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ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти России в 2024 году - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти России в 2024 году
ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти России в 2024 году - 15.01.2025, ПРАЙМ
ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти России в 2024 году
Добыча нефти в России в 2024 году снизилась на 407 тысяч баррелей в сутки от уровня 2023 года и составила 9,167 миллиона баррелей в сутки, такая оценка... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:35+0300
2025-01-15T15:35+0300
экономика
опек
россия
добыча нефти
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2024 году снизилась на 407 тысяч баррелей в сутки от уровня 2023 года и составила 9,167 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. Согласно приложенным таблицам, Россия в 2023 году в среднем добывала 9,574 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, добыча нефти в 2024 году, оцениваемая в 9,167 миллиона баррелей в сутки, снизилась на 407 тысяч баррелей в сутки. При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся. Согласно докладу, добыча нефти в России в декабре снизилась по сравнению с предшествовавшим месяцем в среднем на 6 тысяч баррелей в сутки и составила 8,985 миллиона баррелей в сутки.Из приложенных таблиц следует, что ОПЕК пересмотрел данные о добыче нефти Россией в ноябре до 8,991 миллиона баррелей в сутки против прежних 8,994 миллиона. Таким образом, добыча нефти в России в декабре сократилась на 6 тысяч баррелей в сутки - до 8,985 миллиона баррелей в сутки.При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся.ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляет в 2024 году 9,949 миллиона баррелей в сутки.Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
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опек, россия, добыча нефти
Экономика, ОПЕК, РОССИЯ, добыча нефти
15:35 15.01.2025
 
ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти России в 2024 году

ОПЕК: добыча нефти РФ в 2024 году снизилась на 407 тыс б/с, до 9,2 млн б/с

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2024 году снизилась на 407 тысяч баррелей в сутки от уровня 2023 года и составила 9,167 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК.
Согласно приложенным таблицам, Россия в 2023 году в среднем добывала 9,574 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, добыча нефти в 2024 году, оцениваемая в 9,167 миллиона баррелей в сутки, снизилась на 407 тысяч баррелей в сутки.
При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся.
Согласно докладу, добыча нефти в России в декабре снизилась по сравнению с предшествовавшим месяцем в среднем на 6 тысяч баррелей в сутки и составила 8,985 миллиона баррелей в сутки.
Из приложенных таблиц следует, что ОПЕК пересмотрел данные о добыче нефти Россией в ноябре до 8,991 миллиона баррелей в сутки против прежних 8,994 миллиона. Таким образом, добыча нефти в России в декабре сократилась на 6 тысяч баррелей в сутки - до 8,985 миллиона баррелей в сутки.
При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляет в 2024 году 9,949 миллиона баррелей в сутки.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
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