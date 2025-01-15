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МИД Ирана назвал основные направления всеобъемлющего договора с Россией - 15.01.2025, ПРАЙМ
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МИД Ирана назвал основные направления всеобъемлющего договора с Россией
МИД Ирана назвал основные направления всеобъемлющего договора с Россией - 15.01.2025, ПРАЙМ
МИД Ирана назвал основные направления всеобъемлющего договора с Россией
Новый всеобъемлющий договор между Ираном и Россией охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи. Об этом в материале для агентства РИА Новости сообщил... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:30+0300
2025-01-15T14:30+0300
политика
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договор
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Новый всеобъемлющий договор между Ираном и Россией охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи. Об этом в материале для агентства РИА Новости сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи."Этот договор охватывает все аспекты сотрудничества между двумя странами и уделяет особое внимание следующим трем основным направлениям: экономическое сотрудничество, технологии и наука, культура и туризм: укрепление гуманитарных связей", - отметил глава внешнеполитического ведомства Ирана.Он также подчеркнул, что важным аспектом договора будет укрепление сотрудничества в обороне и безопасности. Аракчи выразил уверенность, что такое партнерство, направленное на укрепление стабильности в регионе и по всему миру, соответствует интересам обеих стран и всего мирового сообщества.Министр подчеркнул, что Он подписание этого договора будет служить дорожной картой на будущее.Ранее сообщалось, что договор между Ираном и Россией планируется подписать после переговоров между президентами Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в Москве 17 января.
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россия, иран, договор
Политика, РОССИЯ, ИРАН, договор
14:30 15.01.2025
 
МИД Ирана назвал основные направления всеобъемлющего договора с Россией

Глава МИД Ирана назвал три основных направления всеобъемлющего договора с РФ

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Новый всеобъемлющий договор между Ираном и Россией охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи. Об этом в материале для агентства РИА Новости сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Этот договор охватывает все аспекты сотрудничества между двумя странами и уделяет особое внимание следующим трем основным направлениям: экономическое сотрудничество, технологии и наука, культура и туризм: укрепление гуманитарных связей", - отметил глава внешнеполитического ведомства Ирана.
Он также подчеркнул, что важным аспектом договора будет укрепление сотрудничества в обороне и безопасности. Аракчи выразил уверенность, что такое партнерство, направленное на укрепление стабильности в регионе и по всему миру, соответствует интересам обеих стран и всего мирового сообщества.
Министр подчеркнул, что Он подписание этого договора будет служить дорожной картой на будущее.
Ранее сообщалось, что договор между Ираном и Россией планируется подписать после переговоров между президентами Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в Москве 17 января.
Президент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
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