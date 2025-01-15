https://1prime.ru/20250115/dogovor-854215938.html

МИД Ирана назвал основные направления всеобъемлющего договора с Россией

МИД Ирана назвал основные направления всеобъемлющего договора с Россией - 15.01.2025, ПРАЙМ

МИД Ирана назвал основные направления всеобъемлющего договора с Россией

Новый всеобъемлющий договор между Ираном и Россией охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи. Об этом в материале для агентства РИА Новости сообщил... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T14:30+0300

2025-01-15T14:30+0300

2025-01-15T14:30+0300

политика

россия

иран

договор

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Новый всеобъемлющий договор между Ираном и Россией охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи. Об этом в материале для агентства РИА Новости сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи."Этот договор охватывает все аспекты сотрудничества между двумя странами и уделяет особое внимание следующим трем основным направлениям: экономическое сотрудничество, технологии и наука, культура и туризм: укрепление гуманитарных связей", - отметил глава внешнеполитического ведомства Ирана.Он также подчеркнул, что важным аспектом договора будет укрепление сотрудничества в обороне и безопасности. Аракчи выразил уверенность, что такое партнерство, направленное на укрепление стабильности в регионе и по всему миру, соответствует интересам обеих стран и всего мирового сообщества.Министр подчеркнул, что Он подписание этого договора будет служить дорожной картой на будущее.Ранее сообщалось, что договор между Ираном и Россией планируется подписать после переговоров между президентами Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в Москве 17 января.

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россия, иран, договор