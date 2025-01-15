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Хуснуллин рассказал о реконструкции дорог в новых регионах

Хуснуллин рассказал о реконструкции дорог в новых регионах - 15.01.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о реконструкции дорог в новых регионах

Свыше 4,6 тысячи километров автодорог в новых регионах России приведено в порядок, в том числе трасса Р-280 "Новороссия", сообщил вице-премьер РФ Марат... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T17:47+0300

2025-01-15T17:47+0300

2025-01-15T17:47+0300

экономика

марат хуснуллин

новые регионы рф

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Свыше 4,6 тысячи километров автодорог в новых регионах России приведено в порядок, в том числе трасса Р-280 "Новороссия", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "На данный момент всего приведено в порядок свыше 4,6 тысячи километров автодорог воссоединённых регионов, ряд которых, в частности, трасса Р-280 "Новороссия", имеют ключевое значение в развитии альтернативного сухопутного коридора на Крымский полуостров и создании Азовского кольца", - цитируют слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. Он подчеркнул, что благодаря качественным дорогам создаются благоприятные условия для жизни людей и развития экономики новых регионов. По словам председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, в ДНР трассы соединили между собой не менее 15 крупных населённых пунктов, среди которых Донецк, Мариуполь, Макеевка, Шахтёрск и другие. Кроме того, в ЛНР отремонтировали ряд стратегически важных объектов, среди них трасса от Донецка до Луганска. А в Запорожской и Херсонской областях восстановлены трассы, которые связывают между собой крупные города и населённые пункты внутри субъектов, а также улучшают логистику с Ростовской, Воронежской, Белгородской областями и Крымом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марат хуснуллин, новые регионы рф