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Хуснуллин рассказал о реконструкции дорог в новых регионах - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Хуснуллин рассказал о реконструкции дорог в новых регионах
Хуснуллин рассказал о реконструкции дорог в новых регионах - 15.01.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о реконструкции дорог в новых регионах
Свыше 4,6 тысячи километров автодорог в новых регионах России приведено в порядок, в том числе трасса Р-280 "Новороссия", сообщил вице-премьер РФ Марат... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T17:47+0300
2025-01-15T17:47+0300
экономика
марат хуснуллин
новые регионы рф
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Свыше 4,6 тысячи километров автодорог в новых регионах России приведено в порядок, в том числе трасса Р-280 "Новороссия", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "На данный момент всего приведено в порядок свыше 4,6 тысячи километров автодорог воссоединённых регионов, ряд которых, в частности, трасса Р-280 "Новороссия", имеют ключевое значение в развитии альтернативного сухопутного коридора на Крымский полуостров и создании Азовского кольца", - цитируют слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. Он подчеркнул, что благодаря качественным дорогам создаются благоприятные условия для жизни людей и развития экономики новых регионов. По словам председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, в ДНР трассы соединили между собой не менее 15 крупных населённых пунктов, среди которых Донецк, Мариуполь, Макеевка, Шахтёрск и другие. Кроме того, в ЛНР отремонтировали ряд стратегически важных объектов, среди них трасса от Донецка до Луганска. А в Запорожской и Херсонской областях восстановлены трассы, которые связывают между собой крупные города и населённые пункты внутри субъектов, а также улучшают логистику с Ростовской, Воронежской, Белгородской областями и Крымом.
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марат хуснуллин, новые регионы рф
Экономика, Марат Хуснуллин, новые регионы РФ
17:47 15.01.2025
 
Хуснуллин рассказал о реконструкции дорог в новых регионах

Хуснуллин: свыше 4,6 тысяч километров дорог приведено в порядок в новых регионах

© РИА Новости . Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСтроительство трассы "Таврида" в Крыму
Строительство трассы Таврида в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Свыше 4,6 тысячи километров автодорог в новых регионах России приведено в порядок, в том числе трасса Р-280 "Новороссия", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"На данный момент всего приведено в порядок свыше 4,6 тысячи километров автодорог воссоединённых регионов, ряд которых, в частности, трасса Р-280 "Новороссия", имеют ключевое значение в развитии альтернативного сухопутного коридора на Крымский полуостров и создании Азовского кольца", - цитируют слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
Он подчеркнул, что благодаря качественным дорогам создаются благоприятные условия для жизни людей и развития экономики новых регионов.
Мариуполь - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
Власти ДНР раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию в 2025 году
17:31
По словам председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, в ДНР трассы соединили между собой не менее 15 крупных населённых пунктов, среди которых Донецк, Мариуполь, Макеевка, Шахтёрск и другие. Кроме того, в ЛНР отремонтировали ряд стратегически важных объектов, среди них трасса от Донецка до Луганска. А в Запорожской и Херсонской областях восстановлены трассы, которые связывают между собой крупные города и населённые пункты внутри субъектов, а также улучшают логистику с Ростовской, Воронежской, Белгородской областями и Крымом.
 
ЭкономикаМарат Хуснуллинновые регионы РФ
 
 
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