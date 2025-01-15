Рынок в боковике, куда выход?

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи закрыл сессию вторника в символическом плюсе: 2868 п., +0,1%. В рамках сессии было волатильно: и ниже 2830, и выше 2880 п. Вверху есть мощное сопротивление по 5-месячным максимумам на 2900 п., и это основная цель фондовых быков; если его возьмут, то боковик разрешится вверх и вероятно ускорение бенчмарка до круглых 3000 п., причем быстро. А годовой таргет — 3500 п., или еще +22%.Сильнее рынка — акции самой Московской биржи (+2,9%). Корпорация отчиталась о рекордных оборотах — за 2024 г. на всех рынках биржи наторговали на 1,49 квадриллион руб., что больше, чем в 2023 г. на 13%. Курс бумаг подскочил на двухмесячные максимумы, выше 206 руб. Краткосрочная техническая перспектива над 210 руб., а долгосрочная фундаментальная — 330 руб., или почти +60% от текущих.Рубль продолжает слабеть: юань +0,9% и под 13,94, доллар +0,7% и у 103,44, евро +1,3% и к 106,25. Причина роста инвалют кроется в недавних санкциях против российской нефтяной отрасли — участники валютного рынка небезосновательно опасаются снижения притока в страну валюты за экспорт. Но девальвации не ожидается — жесткий цикл ЦБ и бюджетное правило оцениваются за рубль.
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи закрыл сессию вторника в символическом плюсе: 2868 п., +0,1%. В рамках сессии было волатильно: и ниже 2830, и выше 2880 п. Вверху есть мощное сопротивление по 5-месячным максимумам на 2900 п., и это основная цель фондовых быков; если его возьмут, то боковик разрешится вверх и вероятно ускорение бенчмарка до круглых 3000 п., причем быстро. А годовой таргет — 3500 п., или еще +22%.
Сильнее рынка — акции самой Московской биржи (+2,9%). Корпорация отчиталась о рекордных оборотах — за 2024 г. на всех рынках биржи наторговали на 1,49 квадриллион руб., что больше, чем в 2023 г. на 13%. Курс бумаг подскочил на двухмесячные максимумы, выше 206 руб. Краткосрочная техническая перспектива над 210 руб., а долгосрочная фундаментальная — 330 руб., или почти +60% от текущих.
Рубль продолжает слабеть: юань +0,9% и под 13,94, доллар +0,7% и у 103,44, евро +1,3% и к 106,25. Причина роста инвалют кроется в недавних санкциях против российской нефтяной отрасли — участники валютного рынка небезосновательно опасаются снижения притока в страну валюты за экспорт. Но девальвации не ожидается — жесткий цикл ЦБ и бюджетное правило оцениваются за рубль.
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