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Рынок в боковике, куда выход? - 15.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250115/ekonomika-854206616.html
Рынок в боковике, куда выход?
Рынок в боковике, куда выход? - 15.01.2025, ПРАЙМ
Рынок в боковике, куда выход?
Индекс МосБиржи закрыл сессию вторника в символическом плюсе: 2868 п., +0,1%. В рамках сессии было волатильно: и ниже 2830, и выше 2880 п. Вверху есть мощное... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T09:38+0300
2025-01-15T09:38+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи закрыл сессию вторника в символическом плюсе: 2868 п., +0,1%. В рамках сессии было волатильно: и ниже 2830, и выше 2880 п. Вверху есть мощное сопротивление по 5-месячным максимумам на 2900 п., и это основная цель фондовых быков; если его возьмут, то боковик разрешится вверх и вероятно ускорение бенчмарка до круглых 3000 п., причем быстро. А годовой таргет — 3500 п., или еще +22%.Сильнее рынка — акции самой Московской биржи (+2,9%). Корпорация отчиталась о рекордных оборотах — за 2024 г. на всех рынках биржи наторговали на 1,49 квадриллион руб., что больше, чем в 2023 г. на 13%. Курс бумаг подскочил на двухмесячные максимумы, выше 206 руб. Краткосрочная техническая перспектива над 210 руб., а долгосрочная фундаментальная — 330 руб., или почти +60% от текущих.Рубль продолжает слабеть: юань +0,9% и под 13,94, доллар +0,7% и у 103,44, евро +1,3% и к 106,25. Причина роста инвалют кроется в недавних санкциях против российской нефтяной отрасли — участники валютного рынка небезосновательно опасаются снижения притока в страну валюты за экспорт. Но девальвации не ожидается — жесткий цикл ЦБ и бюджетное правило оцениваются за рубль.
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:38 15.01.2025
 

Рынок в боковике, куда выход?

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи закрыл сессию вторника в символическом плюсе: 2868 п., +0,1%. В рамках сессии было волатильно: и ниже 2830, и выше 2880 п. Вверху есть мощное сопротивление по 5-месячным максимумам на 2900 п., и это основная цель фондовых быков; если его возьмут, то боковик разрешится вверх и вероятно ускорение бенчмарка до круглых 3000 п., причем быстро. А годовой таргет — 3500 п., или еще +22%.
Сильнее рынка — акции самой Московской биржи (+2,9%). Корпорация отчиталась о рекордных оборотах — за 2024 г. на всех рынках биржи наторговали на 1,49 квадриллион руб., что больше, чем в 2023 г. на 13%. Курс бумаг подскочил на двухмесячные максимумы, выше 206 руб. Краткосрочная техническая перспектива над 210 руб., а долгосрочная фундаментальная — 330 руб., или почти +60% от текущих.
Рубль продолжает слабеть: юань +0,9% и под 13,94, доллар +0,7% и у 103,44, евро +1,3% и к 106,25. Причина роста инвалют кроется в недавних санкциях против российской нефтяной отрасли — участники валютного рынка небезосновательно опасаются снижения притока в страну валюты за экспорт. Но девальвации не ожидается — жесткий цикл ЦБ и бюджетное правило оцениваются за рубль.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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