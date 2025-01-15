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Эксперт ожидает роста немецкой экономики в 2025 году - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт ожидает роста немецкой экономики в 2025 году
Эксперт ожидает роста немецкой экономики в 2025 году - 15.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт ожидает роста немецкой экономики в 2025 году
Рецессия в немецкой экономике вызвана рядом факторов: спадом в промышленности, глобальной конкуренцией и высокими ценами на энергоносители, но в этом году можно | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T17:29+0300
2025-01-15T17:29+0300
экономика
европа
германия
экономика германии
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Рецессия в немецкой экономике вызвана рядом факторов: спадом в промышленности, глобальной конкуренцией и высокими ценами на энергоносители, но в этом году можно ожидать умеренного ее роста - в пределах 1%, сообщила РИА Новости начальник отдела аналитики и продвижения компании "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в прошедшем году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 года. "Рецессия в немецкой экономике обусловлена спадом в промышленности. На ситуацию негативно повлиял слабый спрос на мировом уровне и глобальная конкуренция, в том числе со стороны Китая. Стоит отметить... высокие цены на энергоносители, неопределенность в экономике", - отмечает эксперт. "В 2025 году можно ожидать умеренного роста немецкой экономики. Речь может идти примерно об 1%", - добавляет она. В качестве потенциального позитивного фактора, по мнению Холоденко, стоит отметить снижение учётной ставки Европейского центробанка. К рискам же можно отнести приход к власти президента США Дональда Трампа и возможные после этого торговые войны. Монетарная политика ведущих мировых ЦБ и новый президентский цикл в США — общие факторы для глобальной экономики, рост которой в 2025 году может превысить 3%, заключила эксперт.
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европа, германия, экономика германии
Экономика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, экономика Германии
17:29 15.01.2025
 
Эксперт ожидает роста немецкой экономики в 2025 году

Эксперт Холоденко: экономика ФРГ в 2025 г перейдет к росту и увеличится на 1%

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Рецессия в немецкой экономике вызвана рядом факторов: спадом в промышленности, глобальной конкуренцией и высокими ценами на энергоносители, но в этом году можно ожидать умеренного ее роста - в пределах 1%, сообщила РИА Новости начальник отдела аналитики и продвижения компании "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в прошедшем году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 года.
"Рецессия в немецкой экономике обусловлена спадом в промышленности. На ситуацию негативно повлиял слабый спрос на мировом уровне и глобальная конкуренция, в том числе со стороны Китая. Стоит отметить... высокие цены на энергоносители, неопределенность в экономике", - отмечает эксперт.
"В 2025 году можно ожидать умеренного роста немецкой экономики. Речь может идти примерно об 1%", - добавляет она.
В качестве потенциального позитивного фактора, по мнению Холоденко, стоит отметить снижение учётной ставки Европейского центробанка. К рискам же можно отнести приход к власти президента США Дональда Трампа и возможные после этого торговые войны.
Монетарная политика ведущих мировых ЦБ и новый президентский цикл в США — общие факторы для глобальной экономики, рост которой в 2025 году может превысить 3%, заключила эксперт.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
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