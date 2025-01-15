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Эксперт рассказал, как защитить аккаунт в Telegram от мошенников

Эксперт рассказал, как защитить аккаунт в Telegram от мошенников - 15.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как защитить аккаунт в Telegram от мошенников

Защитить свой аккаунт от мошенников в Telegram можно благодаря трем действиям в настойках мессенджера: двухфакторной аутентификации, ограничению звонков и... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T03:55+0300

2025-01-15T03:55+0300

2025-01-15T03:55+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Защитить свой аккаунт от мошенников в Telegram можно благодаря трем действиям в настойках мессенджера: двухфакторной аутентификации, ограничению звонков и возможности добавления владельца аккаунта в различные группы, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов. "Включите двухфакторную аутентификацию. В Telegram эту функцию выполняет облачный пароль. Его нужно будет вводить для каждого входа в Telegram-аккаунт с нового устройства (помимо номера телефона и кода подтверждения). Такой подход поможет дополнительно обезопасить учетную запись в случае, если злоумышленникам удалось заполучить номер телефона и код подтверждения", - сказал он. По словам эксперта, стоит ограничить и звонки в мессенджере. Так, в настройках конфиденциальности нужно выбрать "Звонки". Затем выставить настройки так, чтобы звонить могли только контакты или никто. Это позволит частично минимизировать риски столкнуться с телефонными мошенниками в мессенджере. "Но нужно помнить, что злоумышленники не только звонят, но и отправляют крайне убедительные сообщения, притворяются знакомыми или коллегами. Поэтому важно перепроверять все излишне пугающие или крайне щедрые предложения, убедиться, что человек именно тот, за кого себя выдает", - добавил Галов. Также он посоветовал ограничить возможность добавления в группы. Для этого в настройках конфиденциальности нужно зайти в раздел "Приглашения". Потом отметить, чтобы в группы вас могли добавлять, например, только ваши контакты или определенные пользователи. "Такая настройка будет полезна не только с точки зрения борьбы со спамом - существуют схемы, в которых злоумышленники создают группы в Telegram, куда добавляют потенциальных жертв и просят проголосовать по ссылке, например, за ребенка в детском конкурсе рисунка или за другого пользователя в профессиональном конкурсе, легенды могут быть самыми разными. Цель злоумышленников - выманить учетные данные от аккаунта человека в мессенджере", - пояснил эксперт. Кроме того, для защиты аккаунта рекомендуется использовать надежное защитное решение и критически относиться к входящим сообщениям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, финансы, москва, telegram, лаборатория касперского