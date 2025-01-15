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Власти поддержат экспортеров авто- и ж/д продукции в дружественные страны - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Власти поддержат экспортеров авто- и ж/д продукции в дружественные страны
Власти поддержат экспортеров авто- и ж/д продукции в дружественные страны - 15.01.2025, ПРАЙМ
Власти поддержат экспортеров авто- и ж/д продукции в дружественные страны
Кабмин РФ проработает меры поддержки экспорта продукции авто- и железнодорожных предприятий в дружественные страны, сообщило правительство. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:23+0300
2025-01-15T16:23+0300
экономика
россия
экспорт
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Кабмин РФ проработает меры поддержки экспорта продукции авто- и железнодорожных предприятий в дружественные страны, сообщило правительство. Вице-премьер Александр Новак провел заседание по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Участники обсудили условия поддержки устойчивости таких отраслей экономики, как жилищное строительство, производство автомобилей и железнодорожного подвижного состава. "…будут проработаны меры поддержки экспорта продукции авто- и железнодорожных предприятий в дружественные страны", - говорится в сообщении кабмина по итогам совещания.
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россия, экспорт
Экономика, РОССИЯ, экспорт
16:23 15.01.2025
 
Власти поддержат экспортеров авто- и ж/д продукции в дружественные страны

Кабмин изучит меры поддержки экспорта авто- и ж/д продукции в дружественные страны

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкПрезентация новой Lada Granta на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти
Презентация новой Lada Granta на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Анар Мовсумов
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Кабмин РФ проработает меры поддержки экспорта продукции авто- и железнодорожных предприятий в дружественные страны, сообщило правительство.
Вице-премьер Александр Новак провел заседание по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Участники обсудили условия поддержки устойчивости таких отраслей экономики, как жилищное строительство, производство автомобилей и железнодорожного подвижного состава.
"…будут проработаны меры поддержки экспорта продукции авто- и железнодорожных предприятий в дружественные страны", - говорится в сообщении кабмина по итогам совещания.
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