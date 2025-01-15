https://1prime.ru/20250115/eksport-854221510.html

Власти поддержат экспортеров авто- и ж/д продукции в дружественные страны

Власти поддержат экспортеров авто- и ж/д продукции в дружественные страны - 15.01.2025, ПРАЙМ

Власти поддержат экспортеров авто- и ж/д продукции в дружественные страны

Кабмин РФ проработает меры поддержки экспорта продукции авто- и железнодорожных предприятий в дружественные страны, сообщило правительство. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T16:23+0300

2025-01-15T16:23+0300

2025-01-15T16:23+0300

экономика

россия

экспорт

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Кабмин РФ проработает меры поддержки экспорта продукции авто- и железнодорожных предприятий в дружественные страны, сообщило правительство. Вице-премьер Александр Новак провел заседание по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Участники обсудили условия поддержки устойчивости таких отраслей экономики, как жилищное строительство, производство автомобилей и железнодорожного подвижного состава. "…будут проработаны меры поддержки экспорта продукции авто- и железнодорожных предприятий в дружественные страны", - говорится в сообщении кабмина по итогам совещания.

https://1prime.ru/20250115/eksport-854214379.html

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россия, экспорт