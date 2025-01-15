https://1prime.ru/20250115/eksport-854221510.html
Власти поддержат экспортеров авто- и ж/д продукции в дружественные страны
Власти поддержат экспортеров авто- и ж/д продукции в дружественные страны - 15.01.2025, ПРАЙМ
Власти поддержат экспортеров авто- и ж/д продукции в дружественные страны
Кабмин РФ проработает меры поддержки экспорта продукции авто- и железнодорожных предприятий в дружественные страны, сообщило правительство. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:23+0300
2025-01-15T16:23+0300
2025-01-15T16:23+0300
экономика
россия
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83050/86/830508689_0:92:3478:2048_1920x0_80_0_0_a4cb6c9fa71767d2faaaf29aa9456ba6.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Кабмин РФ проработает меры поддержки экспорта продукции авто- и железнодорожных предприятий в дружественные страны, сообщило правительство. Вице-премьер Александр Новак провел заседание по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Участники обсудили условия поддержки устойчивости таких отраслей экономики, как жилищное строительство, производство автомобилей и железнодорожного подвижного состава. "…будут проработаны меры поддержки экспорта продукции авто- и железнодорожных предприятий в дружественные страны", - говорится в сообщении кабмина по итогам совещания.
https://1prime.ru/20250115/eksport-854214379.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83050/86/830508689_747:0:3478:2048_1920x0_80_0_0_6a43762b0b028e55907f8dfec295c0a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экспорт
Экономика, РОССИЯ, экспорт
Власти поддержат экспортеров авто- и ж/д продукции в дружественные страны
Кабмин изучит меры поддержки экспорта авто- и ж/д продукции в дружественные страны
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Кабмин РФ проработает меры поддержки экспорта продукции авто- и железнодорожных предприятий в дружественные страны, сообщило правительство.
Вице-премьер Александр Новак провел заседание по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Участники обсудили условия поддержки устойчивости таких отраслей экономики, как жилищное строительство, производство автомобилей и железнодорожного подвижного состава.
"…будут проработаны меры поддержки экспорта продукции авто- и железнодорожных предприятий в дружественные страны", - говорится в сообщении кабмина по итогам совещания.
"Союзмолоко" оценило потенциал экспорта детского питания во Вьетнам