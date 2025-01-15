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В Госдепе признали, что США до сих пор экспортируют ядерное топливо из РФ
В Госдепе признали, что США до сих пор экспортируют ядерное топливо из РФ - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Госдепе признали, что США до сих пор экспортируют ядерное топливо из РФ
Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в среду признал, что страна до сих пор экспортирует 20% всего ядерного топлива из России. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T23:16+0300
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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в среду признал, что страна до сих пор экспортирует 20% всего ядерного топлива из России. "Соединенные Штаты по-прежнему получают около 20% нашего ядерного топлива из России, поэтому потребуется время, чтобы выстроить нероссийскую цепочку поставок материалов для ядерного топлива", — сказал он в ходе выступления в организации Atlantic Council*. В США с августа 2024 года вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России, который ранее был одобрен американским конгрессом и 13 мая подписан президентом стран Джо Байденом, но оставляет американским покупателям лазейки в надежде на продолжение поставок. Законодательная норма действует до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана, согласно закону, будет снят. При этом до 1 января 2028 года министерство энергетики США в консультации с госдепом и минторгом вправе делать исключения для продолжения поставок в тех случаях, когда это отвечает интересам Вашингтона. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркивалось, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.* организация признана нежелательной на территории России.
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сша, госдеп, ядерное топливо
Политика, США, Госдеп, ядерное топливо
В Госдепе признали, что США до сих пор экспортируют ядерное топливо из РФ
Госдеп: США до сих пор экспортируют 20% всего ядерного топлива из России
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в среду признал, что страна до сих пор экспортирует 20% всего ядерного топлива из России.
"Соединенные Штаты по-прежнему получают около 20% нашего ядерного топлива из России, поэтому потребуется время, чтобы выстроить нероссийскую цепочку поставок материалов для ядерного топлива", — сказал он в ходе выступления в организации Atlantic Council*.
В США с августа 2024 года вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России, который ранее был одобрен американским конгрессом и 13 мая подписан президентом стран Джо Байденом, но оставляет американским покупателям лазейки в надежде на продолжение поставок.
Законодательная норма действует до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана, согласно закону, будет снят. При этом до 1 января 2028 года министерство энергетики США в консультации с госдепом и минторгом вправе делать исключения для продолжения поставок в тех случаях, когда это отвечает интересам Вашингтона.
"Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркивалось, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.
* организация признана нежелательной на территории России.
США выступают за полный отказ ЕС от российского газа, заявили в Госдепе