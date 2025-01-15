https://1prime.ru/20250115/es-854201941.html

СМИ: ЕС может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть

СМИ: ЕС может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть - 15.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть

Добавлены подробности (3 абзац) | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T03:46+0300

2025-01-15T03:46+0300

2025-01-15T03:46+0300

экономика

мировая экономика

москва

запад

китай

владимир путин

ес

swift

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854201941.jpg?1736901974

Добавлены подробности (3 абзац) МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ЕС в рамках новых мер против России может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть, и новые меры контроля экспорта, действия блока также могут привести к отключению новых банков от системы SWIFT, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Проект мер... включает ограничения на десятки новых судов, входящих в теневой флот танкеров Москвы, перевозящих российскую нефть, и дальнейший экспортный контроль над товарами, используемыми в военных целях. Этот шаг также приведет к тому, что больше банков отключат от международных платежных систем SWIFT", - передает агентство. Как отмечается, блок рассматривает предложения о включении в санкционные списки новых компаний из третьих стран, в том числе Китая и ОАЭ, которые якобы помогают России получать технологии, используемые в вооружениях, а также об ограничениях в отношении российского транспортного сектора. Согласно агентству, параллельно с новым пакетом санкций ЕС стремится ввести более высокие тарифы на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

москва

запад

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, москва, запад, китай, владимир путин, ес, swift