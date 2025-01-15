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СМИ: ЕС может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть - 15.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть
СМИ: ЕС может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть - 15.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть
Добавлены подробности (3 абзац) | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T03:46+0300
2025-01-15T03:46+0300
экономика
мировая экономика
москва
запад
китай
владимир путин
ес
swift
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Добавлены подробности (3 абзац) МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ЕС в рамках новых мер против России может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть, и новые меры контроля экспорта, действия блока также могут привести к отключению новых банков от системы SWIFT, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Проект мер... включает ограничения на десятки новых судов, входящих в теневой флот танкеров Москвы, перевозящих российскую нефть, и дальнейший экспортный контроль над товарами, используемыми в военных целях. Этот шаг также приведет к тому, что больше банков отключат от международных платежных систем SWIFT", - передает агентство. Как отмечается, блок рассматривает предложения о включении в санкционные списки новых компаний из третьих стран, в том числе Китая и ОАЭ, которые якобы помогают России получать технологии, используемые в вооружениях, а также об ограничениях в отношении российского транспортного сектора. Согласно агентству, параллельно с новым пакетом санкций ЕС стремится ввести более высокие тарифы на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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мировая экономика, москва, запад, китай, владимир путин, ес, swift
Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, ЗАПАД, КИТАЙ, Владимир Путин, ЕС, SWIFT
03:46 15.01.2025
 
СМИ: ЕС может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть

Блумберг: ЕС может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть

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Добавлены подробности (3 абзац)
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ЕС в рамках новых мер против России может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть, и новые меры контроля экспорта, действия блока также могут привести к отключению новых банков от системы SWIFT, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Проект мер... включает ограничения на десятки новых судов, входящих в теневой флот танкеров Москвы, перевозящих российскую нефть, и дальнейший экспортный контроль над товарами, используемыми в военных целях. Этот шаг также приведет к тому, что больше банков отключат от международных платежных систем SWIFT", - передает агентство.
Как отмечается, блок рассматривает предложения о включении в санкционные списки новых компаний из третьих стран, в том числе Китая и ОАЭ, которые якобы помогают России получать технологии, используемые в вооружениях, а также об ограничениях в отношении российского транспортного сектора. Согласно агентству, параллельно с новым пакетом санкций ЕС стремится ввести более высокие тарифы на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ЭкономикаМировая экономикаМОСКВАЗАПАДКИТАЙВладимир ПутинЕСSWIFT
 
 
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