https://1prime.ru/20250115/evrokomissiya-854223766.html
Еврокомиссия хочет ограничить зарубежные инвестиции стран ЕС
Еврокомиссия хочет ограничить зарубежные инвестиции стран ЕС - 15.01.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия хочет ограничить зарубежные инвестиции стран ЕС
Европейская комиссия (ЕК) предложила государствам-членам Евросоюза пересмотреть зарубежные инвестиции своих компаний после соответствующей оценки рисков для... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T17:31+0300
2025-01-15T17:31+0300
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) предложила государствам-членам Евросоюза пересмотреть зарубежные инвестиции своих компаний после соответствующей оценки рисков для экономической безопасности, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе ЕК. "ЕК опубликовала сегодня рекомендацию с призывом к государствам-членам ЕС пересмотреть инвестиции их компаний в третьи страны", - говорится в документе. Рекомендация распространяется на три сферы: полупроводники, искусственный интеллект и квантовые технологии. Согласно документу, эксперты Еврокомиссии подготовили для государств-членов свои рекомендации, касающиеся оценки потенциальных рисков таких инвестиций. "Государства-члены ЕС должны представить доклад о достигнутом прогрессе в этой сфере до 15 июля 20225 года", - добавили в ЕК. К 31 марта 2026 года страны ЕС должны будут отчитаться перед Еврокомиссией по выполнению ее рекомендаций. В Еврокомиссии пояснили, что оценка экспортных рисков необходима с учетом сложившейся сегодня геополитической обстановки. В понедельник министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
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ес, ек, инвестиции
Экономика, ЕС, ЕК, инвестиции
Еврокомиссия хочет ограничить зарубежные инвестиции стран ЕС
ЕК хочет ограничить зарубежные инвестиции стран ЕС по соображениям безопасности
БРЮССЕЛЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) предложила государствам-членам Евросоюза пересмотреть зарубежные инвестиции своих компаний после соответствующей оценки рисков для экономической безопасности, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе ЕК.
"ЕК опубликовала сегодня рекомендацию с призывом к государствам-членам ЕС пересмотреть инвестиции их компаний в третьи страны", - говорится в документе. Рекомендация распространяется на три сферы: полупроводники, искусственный интеллект и квантовые технологии.
Согласно документу, эксперты Еврокомиссии подготовили для государств-членов свои рекомендации, касающиеся оценки потенциальных рисков таких инвестиций. "Государства-члены ЕС должны представить доклад о достигнутом прогрессе в этой сфере до 15 июля 20225 года", - добавили в ЕК. К 31 марта 2026 года страны ЕС должны будут отчитаться перед Еврокомиссией по выполнению ее рекомендаций. В Еврокомиссии пояснили, что оценка экспортных рисков необходима с учетом сложившейся сегодня геополитической обстановки.
В понедельник министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
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