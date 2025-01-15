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ФАС направила запросы производителям упаковки продуктов питания

ФАС направила запросы производителям упаковки продуктов питания - 15.01.2025, ПРАЙМ

ФАС направила запросы производителям упаковки продуктов питания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям упаковки продуктов питания, сообщает ведомство. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T19:43+0300

2025-01-15T19:43+0300

2025-01-15T19:43+0300

экономика

россия

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продукты питания

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям упаковки продуктов питания, сообщает ведомство. "ФАС России запросила сведения о производстве и реализации продукции, себестоимости, а также подробные пояснения относительно ценообразования. Ведомство проанализирует полученную информацию и оценит влияние стоимости упаковки на стоимость продукции для конечного потребителя", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, служба изучит данные о стоимости картонной упаковки для куриных яиц и поваренной соли, комбинированной упаковки для молочной продукции, пищевой и кашированной фольги, гофрокартона, а также жиростойкой пищевой бумаги. Ведомство добавило, что в случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа ФАС России примет соответствующие меры реагирования. "Служба контролирует ценообразование на социально значимые продукты на всех этапах товаропроводящей цепочки. Ранее ведомство инициировало анализ обоснованности оптово-отпускных цен производителей ряда продовольственных товаров, анализ ценообразования на социально значимые продукты в крупнейших торговых сетях, а также анализ влияния логистических затрат на конечную стоимость продукции", - уточняется в сообщении.

https://1prime.ru/20250115/shtraf-854207843.html

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россия, фас рф, упаковка, продукты питания