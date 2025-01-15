Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились на 18% - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250115/gaz-854204164.html
Поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились на 18%
Поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились на 18% - 15.01.2025, ПРАЙМ
Поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились на 18%
Поставки российского газа в Европу в 2024 году, по предварительным подсчетам, увеличились на 18% по сравнению с 2023 годом и достигли уровня около 53 миллиардов | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T08:03+0300
2025-01-15T08:03+0300
энергетика
газ
россия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу в 2024 году, по предварительным подсчетам, увеличились на 18% по сравнению с 2023 годом и достигли уровня около 53 миллиардов кубометров, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Западные компании, традиционно закупавшие российский газ, находятся под мощнейшим политическим давлением. Тем не менее в 2024 году поставки в Европу российского газа (как природного, так и СПГ), по предварительным подсчетам, увеличились на 18% выше уровня прошлого года и составят порядка 53 миллиардов кубических метров", - сказал он в интервью агентству. "Безусловно, эта цифра значительно меньше "доковидных" показателей, но такой объем поставок в нынешних условиях является еще одним ярким подтверждением надежности России как экспортера и партнера в энергокооперации. В отличие от европейских политиков мы осознаем не только свою ответственность за соблюдение обязательств, но и за обеспечение глобальной энергетической безопасности. Напомню, что Россия сыграла важную роль в преодолении последствий мирового энергетического кризиса 2021-2023 годах и продолжает гарантировать стабильность поставок углеводородов", - подчеркнул Биричевский. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/20250114/evropa-854199037.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61577d6104dabce1dc27d5a01c88fbef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, европа
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА
08:03 15.01.2025
 
Поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились на 18%

МИД: поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились за год на 18%

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу в 2024 году, по предварительным подсчетам, увеличились на 18% по сравнению с 2023 годом и достигли уровня около 53 миллиардов кубометров, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Западные компании, традиционно закупавшие российский газ, находятся под мощнейшим политическим давлением. Тем не менее в 2024 году поставки в Европу российского газа (как природного, так и СПГ), по предварительным подсчетам, увеличились на 18% выше уровня прошлого года и составят порядка 53 миллиардов кубических метров", - сказал он в интервью агентству.
"Безусловно, эта цифра значительно меньше "доковидных" показателей, но такой объем поставок в нынешних условиях является еще одним ярким подтверждением надежности России как экспортера и партнера в энергокооперации. В отличие от европейских политиков мы осознаем не только свою ответственность за соблюдение обязательств, но и за обеспечение глобальной энергетической безопасности. Напомню, что Россия сыграла важную роль в преодолении последствий мирового энергетического кризиса 2021-2023 годах и продолжает гарантировать стабильность поставок углеводородов", - подчеркнул Биричевский.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Европа страдает из-за перебоев в поставках газа из России, пишут СМИ
Вчера, 20:38
 
ЭнергетикаГазРОССИЯЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала