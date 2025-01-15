https://1prime.ru/20250115/gaz-854204164.html
Поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились на 18%
Поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились на 18% - 15.01.2025, ПРАЙМ
Поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились на 18%
Поставки российского газа в Европу в 2024 году, по предварительным подсчетам, увеличились на 18% по сравнению с 2023 годом и достигли уровня около 53 миллиардов | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T08:03+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу в 2024 году, по предварительным подсчетам, увеличились на 18% по сравнению с 2023 годом и достигли уровня около 53 миллиардов кубометров, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Западные компании, традиционно закупавшие российский газ, находятся под мощнейшим политическим давлением. Тем не менее в 2024 году поставки в Европу российского газа (как природного, так и СПГ), по предварительным подсчетам, увеличились на 18% выше уровня прошлого года и составят порядка 53 миллиардов кубических метров", - сказал он в интервью агентству. "Безусловно, эта цифра значительно меньше "доковидных" показателей, но такой объем поставок в нынешних условиях является еще одним ярким подтверждением надежности России как экспортера и партнера в энергокооперации. В отличие от европейских политиков мы осознаем не только свою ответственность за соблюдение обязательств, но и за обеспечение глобальной энергетической безопасности. Напомню, что Россия сыграла важную роль в преодолении последствий мирового энергетического кризиса 2021-2023 годах и продолжает гарантировать стабильность поставок углеводородов", - подчеркнул Биричевский. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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газ, россия, европа
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА
Поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились на 18%
МИД: поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились за год на 18%
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу в 2024 году, по предварительным подсчетам, увеличились на 18% по сравнению с 2023 годом и достигли уровня около 53 миллиардов кубометров, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Западные компании, традиционно закупавшие российский газ, находятся под мощнейшим политическим давлением. Тем не менее в 2024 году поставки в Европу российского газа (как природного, так и СПГ), по предварительным подсчетам, увеличились на 18% выше уровня прошлого года и составят порядка 53 миллиардов кубических метров", - сказал он в интервью агентству.
"Безусловно, эта цифра значительно меньше "доковидных" показателей, но такой объем поставок в нынешних условиях является еще одним ярким подтверждением надежности России как экспортера и партнера в энергокооперации. В отличие от европейских политиков мы осознаем не только свою ответственность за соблюдение обязательств, но и за обеспечение глобальной энергетической безопасности. Напомню, что Россия сыграла важную роль в преодолении последствий мирового энергетического кризиса 2021-2023 годах и продолжает гарантировать стабильность поставок углеводородов", - подчеркнул Биричевский.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 9.00 мск.
Европа страдает из-за перебоев в поставках газа из России, пишут СМИ