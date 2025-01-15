https://1prime.ru/20250115/gaz-854208360.html
Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в 2024 году
Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в 2024 году - 15.01.2025, ПРАЙМ
Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в 2024 году
Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в 2024 году - доля российского газа на греческом рынке составила почти 56%, при этом Россия сохранила второе... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T10:44+0300
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АФИНЫ, 15 янв - ПРАЙМ. Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в 2024 году - доля российского газа на греческом рынке составила почти 56%, при этом Россия сохранила второе место по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), уступая США, свидетельствуют опубликованные оператором газотранспортной системы Греции DESFA официальные данные потребления природного газа за 2024 год. Импорт природного газа в 2024 году составил 69,37 ТВт.ч, что на 2,45% больше, чем 67,71 ТВт.ч в 2023 году. "Наибольшая доля импорта поступила в Национальную газовую систему через точку входа Сидирокастро - 51,6% от общего объема импорта (35,8 ТВт.ч)", - сообщила компания. Через узел в местечке Сидирокастро в Грецию импортируется российский трубопроводный газ, который поступает из газопровода "Турецкий поток". Ведущим поставщиком СПГ оставались США, поставившие 13,89 ТВт.ч (71,64 %) с 19 танкеров, что выше показателя в 10,75 ТВт.ч с 17 танкеров в 2023 году. "Россия заняла второе место с показателем 2,86 ТВт.ч (15,3%), что "свидетельствует о значительном снижении объема - на 65,87% - по сравнению с предыдущим годом", сообщила DESFA. Таким образом, общий объем поставок российского газа (трубопроводного и СПГ) составил 38,66 ТВт.ч, или 55,73% от всего греческого импорта голубого топлива.
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россия, греция, газ
Энергетика, РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, Газ
Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в 2024 году
DESFA: доля газа из РФ в энергобалансе Греции в 2024 году составила почти 56%
АФИНЫ, 15 янв - ПРАЙМ. Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в 2024 году - доля российского газа на греческом рынке составила почти 56%, при этом Россия сохранила второе место по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), уступая США, свидетельствуют опубликованные оператором газотранспортной системы Греции DESFA официальные данные потребления природного газа за 2024 год.
Импорт природного газа в 2024 году составил 69,37 ТВт.ч, что на 2,45% больше, чем 67,71 ТВт.ч в 2023 году.
"Наибольшая доля импорта поступила в Национальную газовую систему через точку входа Сидирокастро - 51,6% от общего объема импорта (35,8 ТВт.ч)", - сообщила компания.
Через узел в местечке Сидирокастро в Грецию импортируется российский трубопроводный газ, который поступает из газопровода "Турецкий поток".
Ведущим поставщиком СПГ оставались США, поставившие 13,89 ТВт.ч (71,64 %) с 19 танкеров, что выше показателя в 10,75 ТВт.ч с 17 танкеров в 2023 году.
"Россия заняла второе место с показателем 2,86 ТВт.ч (15,3%), что "свидетельствует о значительном снижении объема - на 65,87% - по сравнению с предыдущим годом", сообщила DESFA.
Таким образом, общий объем поставок российского газа (трубопроводного и СПГ) составил 38,66 ТВт.ч, или 55,73% от всего греческого импорта голубого топлива.
Поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились на 18%