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Глава Приднестровья заявил, что Россия поставит "гуманитарный газ"
Глава Приднестровья заявил, что Россия поставит "гуманитарный газ" - 15.01.2025, ПРАЙМ
Глава Приднестровья заявил, что Россия поставит "гуманитарный газ"
Россия будет поставлять "гуманитарный газ" в Приднестровье. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T13:14+0300
2025-01-15T13:14+0300
2025-01-15T13:14+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия будет поставлять "гуманитарный газ" в Приднестровье. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский."Данный газ будет подан, он будет как гуманитарный газ. Это сразу следует понимать, как и был прежде", - отметил он.По словам Красносельского, газ будет поставляться в объеме, необходимом для населения Приднестровья, теплоэнергетики и промышленных предприятий.Поставки российского газа в Молдавию были прекращены с 1 января из-за долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом". Россия оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как Молдавия предлагает выплатить всего 8,6 миллиона долларов.
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россия, приднестровье, молдавия, газ
Энергетика, РОССИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, Газ
Глава Приднестровья заявил, что Россия поставит "гуманитарный газ"
Глава Приднестровья Красносельский: Россия даст в регион гуманитарный газ
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия будет поставлять "гуманитарный газ" в Приднестровье. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Данный газ будет подан, он будет как гуманитарный газ. Это сразу следует понимать, как и был прежде", - отметил он.
По словам Красносельского, газ будет поставляться в объеме, необходимом для населения Приднестровья, теплоэнергетики и промышленных предприятий.
Поставки российского газа в Молдавию были прекращены с 1 января из-за долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом". Россия оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как Молдавия предлагает выплатить всего 8,6 миллиона долларов.
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