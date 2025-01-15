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Может расколоть НАТО. Названы последствия отключения Европы от газа

Может расколоть НАТО. Названы последствия отключения Европы от газа - 15.01.2025, ПРАЙМ

Может расколоть НАТО. Названы последствия отключения Европы от газа

Украинские беспилотники атаковали "Турецкий поток", параллельно с этим Киев остановил транзит российского топлива в Европу, а без газа европейцы лишатся заводов | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T15:20+0300

2025-01-15T15:20+0300

2025-01-15T15:20+0300

энергетика

газ

европа

россия

украина

транзит газа через украину

газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Украинские беспилотники атаковали "Турецкий поток", параллельно с этим Киев остановил транзит российского топлива в Европу, а без газа европейцы лишатся заводов и тепла в домах, что может расколоть НАТО быстрее, чем конфликт на Украине, пишет гонконгское издание Asia Times.Объектом атаки была станция трубопровода, через который газ поступает в Турцию и далее в Европу. Все беспилотники были сбиты, станция работает в штатном режиме.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКонтракт России на транзит газа через Украину истек 31 декабря. Киев отказался рассматривать новую сделку, и это решение поддержала Европейская комиссия. В итоге Европа лишилась 5% импорта газа из-за прекращения транзита.Между тем, Европа зависит от российского газа, особенно такие страны, как Венгрия и Сербия. Что касается СПГ, то он дороже и имеет проблемы с транспортировкой.На фоне осложнения доступа к энергоносителям Германия уже столкнулась с рецессией и крахом коалиционного правительства. Ранее ФРГ закрыла атомные станции и сжигает больше угля.Украинцы неоднократно атаковали контролируемые Россией атомные электростанции, что может привести к радиоактивному заражению. Прекращение поставок газа и атаки на трубопроводы могут отправить ЕС в смертельный штопор, подчеркивает автор.При этом Брюссель и европейские столицы не реагируют на атаки и остановку транзита. От дополнительных продаж СПГ выиграет Вашингтон, но это все равно не компенсирует отключений.Последствия этого энергокризиса могут расколоть НАТО быстрее, чем конфликт на Украине, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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газ, европа, россия, украина, транзит газа через украину, газопровод "турецкий поток"