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Может расколоть НАТО. Названы последствия отключения Европы от газа - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Может расколоть НАТО. Названы последствия отключения Европы от газа
Может расколоть НАТО. Названы последствия отключения Европы от газа - 15.01.2025, ПРАЙМ
Может расколоть НАТО. Названы последствия отключения Европы от газа
Украинские беспилотники атаковали "Турецкий поток", параллельно с этим Киев остановил транзит российского топлива в Европу, а без газа европейцы лишатся заводов | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:20+0300
2025-01-15T15:20+0300
энергетика
газ
европа
россия
украина
транзит газа через украину
газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Украинские беспилотники атаковали "Турецкий поток", параллельно с этим Киев остановил транзит российского топлива в Европу, а без газа европейцы лишатся заводов и тепла в домах, что может расколоть НАТО быстрее, чем конфликт на Украине, пишет гонконгское издание Asia Times.Объектом атаки была станция трубопровода, через который газ поступает в Турцию и далее в Европу. Все беспилотники были сбиты, станция работает в штатном режиме.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКонтракт России на транзит газа через Украину истек 31 декабря. Киев отказался рассматривать новую сделку, и это решение поддержала Европейская комиссия. В итоге Европа лишилась 5% импорта газа из-за прекращения транзита.Между тем, Европа зависит от российского газа, особенно такие страны, как Венгрия и Сербия. Что касается СПГ, то он дороже и имеет проблемы с транспортировкой.На фоне осложнения доступа к энергоносителям Германия уже столкнулась с рецессией и крахом коалиционного правительства. Ранее ФРГ закрыла атомные станции и сжигает больше угля.Украинцы неоднократно атаковали контролируемые Россией атомные электростанции, что может привести к радиоактивному заражению. Прекращение поставок газа и атаки на трубопроводы могут отправить ЕС в смертельный штопор, подчеркивает автор.При этом Брюссель и европейские столицы не реагируют на атаки и остановку транзита. От дополнительных продаж СПГ выиграет Вашингтон, но это все равно не компенсирует отключений.Последствия этого энергокризиса могут расколоть НАТО быстрее, чем конфликт на Украине, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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европа
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газ, европа, россия, украина, транзит газа через украину, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, РОССИЯ, УКРАИНА, транзит газа через Украину, Газопровод "Турецкий поток"
15:20 15.01.2025
 
Может расколоть НАТО. Названы последствия отключения Европы от газа

AT: атакой на "Турецкий поток" Киев дал понять, что оставит ЕС без газа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Украинские беспилотники атаковали "Турецкий поток", параллельно с этим Киев остановил транзит российского топлива в Европу, а без газа европейцы лишатся заводов и тепла в домах, что может расколоть НАТО быстрее, чем конфликт на Украине, пишет гонконгское издание Asia Times.
Объектом атаки была станция трубопровода, через который газ поступает в Турцию и далее в Европу. Все беспилотники были сбиты, станция работает в штатном режиме.
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Контракт России на транзит газа через Украину истек 31 декабря. Киев отказался рассматривать новую сделку, и это решение поддержала Европейская комиссия. В итоге Европа лишилась 5% импорта газа из-за прекращения транзита.
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Европа страдает из-за перебоев в поставках газа из России, пишут СМИ
Вчера, 20:38
Между тем, Европа зависит от российского газа, особенно такие страны, как Венгрия и Сербия. Что касается СПГ, то он дороже и имеет проблемы с транспортировкой.
На фоне осложнения доступа к энергоносителям Германия уже столкнулась с рецессией и крахом коалиционного правительства. Ранее ФРГ закрыла атомные станции и сжигает больше угля.
Украинцы неоднократно атаковали контролируемые Россией атомные электростанции, что может привести к радиоактивному заражению. Прекращение поставок газа и атаки на трубопроводы могут отправить ЕС в смертельный штопор, подчеркивает автор.
При этом Брюссель и европейские столицы не реагируют на атаки и остановку транзита. От дополнительных продаж СПГ выиграет Вашингтон, но это все равно не компенсирует отключений.
Последствия этого энергокризиса могут расколоть НАТО быстрее, чем конфликт на Украине, делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАРОССИЯУКРАИНАтранзит газа через УкраинуГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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