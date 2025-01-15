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В Германии оценили, на сколько хватит запасов газа в хранилищах
В Германии оценили, на сколько хватит запасов газа в хранилищах - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Германии оценили, на сколько хватит запасов газа в хранилищах
Запасов газа в хранилищах Германии хватит до окончания зимы в этом году при любых температурных сценариях, сообщает объединение представителей энергосектора... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:52+0300
2025-01-15T15:52+0300
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экономика
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Запасов газа в хранилищах Германии хватит до окончания зимы в этом году при любых температурных сценариях, сообщает объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. V. (INES). INES объединяет операторов немецких хранилищ газа и водорода, представляя более 90% мощностей по хранению газа в Германии и около четверти - в Европейском союзе. "Несмотря на полное прекращение транзита газа через Украину, в оставшуюся зиму 2024/25 года дефицита газа не ожидается. Нормативный уровень заполнения в размере 30% по состоянию на 1 февраля 2025 года будет соблюден при всех сценариях", - говорится в пресс-релизе. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. По состоянию на 1 ноября 2024 года газохранилища Германии были заполнены на 98%, к концу 2024 года этот уровень снизился до 80%. В этом году зимой пока держалась средняя температура. По оценке INES, в случае продолжения умеренной или теплой температуры заполненность газохранилищ к концу зимы снизится до 48%. Если же температура упадет до рекордно низкой, то хранилища к концу зимы будут заполнены на 24%, а к середине марта - опустошены. При этом отмечается, что полное заполнение газовых хранилищ по-прежнему технически возможно, несмотря на полную остановку транзита газа через Украину. "Несмотря на умеренный температурный режим и все еще высокий уровень запасов, спред между летом и зимой остается в значительной степени отрицательным", - отмечается также в публикации.
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германия, запасы газа, пхг европы
Экономика, ГЕРМАНИЯ, запасы газа, ПХГ Европы
В Германии оценили, на сколько хватит запасов газа в хранилищах
INES: запасов газа в хранилищах Германии хватит до конца зимы
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Запасов газа в хранилищах Германии хватит до окончания зимы в этом году при любых температурных сценариях, сообщает объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. V. (INES).
INES объединяет операторов немецких хранилищ газа и водорода, представляя более 90% мощностей по хранению газа в Германии и около четверти - в Европейском союзе.
"Несмотря на полное прекращение транзита газа через Украину, в оставшуюся зиму 2024/25 года дефицита газа не ожидается. Нормативный уровень заполнения в размере 30% по состоянию на 1 февраля 2025 года будет соблюден при всех сценариях", - говорится в пресс-релизе.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
По состоянию на 1 ноября 2024 года газохранилища Германии были заполнены на 98%, к концу 2024 года этот уровень снизился до 80%. В этом году зимой пока держалась средняя температура.
По оценке INES, в случае продолжения умеренной или теплой температуры заполненность газохранилищ к концу зимы снизится до 48%. Если же температура упадет до рекордно низкой, то хранилища к концу зимы будут заполнены на 24%, а к середине марта - опустошены.
При этом отмечается, что полное заполнение газовых хранилищ по-прежнему технически возможно, несмотря на полную остановку транзита газа через Украину.
"Несмотря на умеренный температурный режим и все еще высокий уровень запасов, спред между летом и зимой остается в значительной степени отрицательным", - отмечается также в публикации.
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