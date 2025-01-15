https://1prime.ru/20250115/gaz-854231401.html

Биржевые цены на газ в Европе держатся у 500 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе держатся у 500 долларов за тысячу кубов - 15.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе держатся у 500 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды незначительно выросли – до 501 доллара за тысячу кубометров, в целом цены стабилизируются на ряде факторов, | 15.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды незначительно выросли – до 501 доллара за тысячу кубометров, в целом цены стабилизируются на ряде факторов, следует из данных лондонской биржи ICE и комментария аналитика. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 503 доллара (+0,9%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 508,5 доллара (+2%), ценовой минимум – 496 долларов (-0,5%). Последние фьючерсы торговались по 500,7 доллара (+0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 498,3 доллара за тысячу кубометров. "Цены на газ в США и Европе к середине недели стабилизировались. В начале недели рынок заметно нервничал, а цены шли вверх на фоне ухудшения погодных условий и разговоров о том, что Европе будет сложно заполнять ПГХ перед следующим отопительным сезоном... Ключевым рыночным драйвером остается погодный, но и геополитика тоже имеет значение", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Как отметил эксперт, внимание также привлекают новости о том, что Дональд Трамп в первые дни своего президентства может отменить ограничения на добычу нефти и газа в США. Для России же, по его словам, продолжает развиваться санкционная тема, поскольку десять стран ЕС лоббируют введение новых ограничений против газа российского происхождения. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в конце ноября показатель впервые за год превысил 530 долларов.

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биржевые торги, европа, ice, газ