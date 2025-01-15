https://1prime.ru/20250115/gaza-854232332.html

Стороны конфликта в секторе Газа приняли решение прекратить огонь

Стороны конфликта в секторе Газа приняли решение прекратить огонь - 15.01.2025, ПРАЙМ

Стороны конфликта в секторе Газа приняли решение прекратить огонь

Стороны конфликта в секторе Газа - Израиль и палестинское движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились прекратить огонь на 42 дня на... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T22:12+0300

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2025-01-15T22:24+0300

политика

израиль

сектор

палестино-израильский конфликт

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ДОХА, 15 янв - ПРАЙМ. Стороны конфликта в секторе Газа - Израиль и палестинское движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились прекратить огонь на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение начнет действовать с 19 января. Об этом сообщил в среду в ходе пресс-конференции премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. По его словам, взамен на освобождение 33 израильских заложников в рамках сделки из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные.Кроме того, Аль Тани сообщил, что Катар, Египет и США создадут совместную команду для контроля за исполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газа, который будет вестись из Каира. Он добавил, что "детали исполнения соглашения будут обсуждаться позднее".ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня и назвало его "поворотным моментом" в конфликте с Израилем.В движении отметили, что достигнутое соглашение "является плодом стойкости палестинского народа и его сопротивления в секторе Газа в течение более чем 15 месяцев"."Это — поворотный момент в конфликте с противником (Израилем — ред.) на пути к достижению целей нашего народа по освобождению и возвращению", — сообщило ХАМАС.Также оно выразило признательность всем, кто проявил солидарность с Газой, и отдельно поблагодарило посредников за усилия по достижению этого соглашения, в особенности Катар и Египет.

https://1prime.ru/20250115/izrail-854232118.html

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катар

египет

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израиль, сектор, палестино-израильский конфликт, перемирие, катар, египет, сша