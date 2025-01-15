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Стороны конфликта в секторе Газа приняли решение прекратить огонь - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Стороны конфликта в секторе Газа приняли решение прекратить огонь
Стороны конфликта в секторе Газа приняли решение прекратить огонь - 15.01.2025, ПРАЙМ
Стороны конфликта в секторе Газа приняли решение прекратить огонь
Стороны конфликта в секторе Газа - Израиль и палестинское движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились прекратить огонь на 42 дня на... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T22:12+0300
2025-01-15T22:24+0300
политика
израиль
сектор
палестино-израильский конфликт
перемирие
катар
египет
сша
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ДОХА, 15 янв - ПРАЙМ. Стороны конфликта в секторе Газа - Израиль и палестинское движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились прекратить огонь на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение начнет действовать с 19 января. Об этом сообщил в среду в ходе пресс-конференции премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. По его словам, взамен на освобождение 33 израильских заложников в рамках сделки из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные.Кроме того, Аль Тани сообщил, что Катар, Египет и США создадут совместную команду для контроля за исполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газа, который будет вестись из Каира. Он добавил, что "детали исполнения соглашения будут обсуждаться позднее".ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня и назвало его "поворотным моментом" в конфликте с Израилем.В движении отметили, что достигнутое соглашение "является плодом стойкости палестинского народа и его сопротивления в секторе Газа в течение более чем 15 месяцев"."Это — поворотный момент в конфликте с противником (Израилем — ред.) на пути к достижению целей нашего народа по освобождению и возвращению", — сообщило ХАМАС.Также оно выразило признательность всем, кто проявил солидарность с Газой, и отдельно поблагодарило посредников за усилия по достижению этого соглашения, в особенности Катар и Египет.
https://1prime.ru/20250115/izrail-854232118.html
израиль
катар
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израиль, сектор, палестино-израильский конфликт, перемирие, катар, египет, сша
Политика, ИЗРАИЛЬ, сектор, палестино-израильский конфликт, перемирие, КАТАР, ЕГИПЕТ, США
22:12 15.01.2025 (обновлено: 22:24 15.01.2025)
 
Стороны конфликта в секторе Газа приняли решение прекратить огонь

Аль Тани: посредники из Катара, Египта и США добились прекращения огня в Газе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов на улице Машталь в Газе
Последствия израильских ударов на улице Машталь в Газе - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости
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ДОХА, 15 янв - ПРАЙМ. Стороны конфликта в секторе Газа - Израиль и палестинское движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились прекратить огонь на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение начнет действовать с 19 января. Об этом сообщил в среду в ходе пресс-конференции премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
По его словам, взамен на освобождение 33 израильских заложников в рамках сделки из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные.
Кроме того, Аль Тани сообщил, что Катар, Египет и США создадут совместную команду для контроля за исполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газа, который будет вестись из Каира. Он добавил, что "детали исполнения соглашения будут обсуждаться позднее".
ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня и назвало его "поворотным моментом" в конфликте с Израилем.
В движении отметили, что достигнутое соглашение "является плодом стойкости палестинского народа и его сопротивления в секторе Газа в течение более чем 15 месяцев".
"Это — поворотный момент в конфликте с противником (Израилем — ред.) на пути к достижению целей нашего народа по освобождению и возвращению", — сообщило ХАМАС.
Также оно выразило признательность всем, кто проявил солидарность с Газой, и отдельно поблагодарило посредников за усилия по достижению этого соглашения, в особенности Катар и Египет.
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, сообщили СМИ
21:52
 
ПолитикаИЗРАИЛЬсекторпалестино-израильский конфликтперемириеКАТАРЕГИПЕТСША
 
 
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