https://1prime.ru/20250115/goldman-854220444.html
Прибыль Goldman Sachs за 2024 год выросла в 1,7 раза
Прибыль Goldman Sachs за 2024 год выросла в 1,7 раза - 15.01.2025, ПРАЙМ
Прибыль Goldman Sachs за 2024 год выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года увеличилась в 1,7 раза и... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:56+0300
2025-01-15T15:56+0300
2025-01-15T15:56+0300
экономика
goldman sachs
сша
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75758/23/757582389_0:0:400:225_1920x0_80_0_0_31c1fc6a1b6e0c277b5f5ede28ce7735.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года увеличилась в 1,7 раза и составила 13,525 миллиарда долларов, следует из отчетности банка. Разводненная прибыль в пересчете на акцию поднялась до 40,54 доллара с 22,87 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период поднялась на 15,7% год к году, до 53,512 миллиарда долларов. Операционные расходы Goldman Sachs сократились при этом на 2,1% - до 33,767 миллиарда долларов. Чистая прибыль финансовой организации, приходящаяся на держателей акций, по итогам прошлого квартала выросла более чем вдвое год к году, до 3,923 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за четвертый квартал увеличилась до 11,95 доллара с 5,48 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 22,5% год к году, до 13,869 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 12,15 миллиарда долларов. Квартальные операционные расходы Goldman Sachs уменьшились на 2,7% в годовом исчислении - до 8,261 миллиарда. На предварительных торгах бумаги Goldman Sachs дорожают на 2,2%. Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.
https://1prime.ru/20241015/pribyl-852189144.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75758/23/757582389_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_03b13a672b96d20ccd0625036d1b6ba2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
goldman sachs, сша, банки
Экономика, Goldman Sachs, США, Банки
Прибыль Goldman Sachs за 2024 год выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль Goldman Sachs за 2024 год выросла в 1,7 раза - до $13,5 млрд
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года увеличилась в 1,7 раза и составила 13,525 миллиарда долларов, следует из отчетности банка.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию поднялась до 40,54 доллара с 22,87 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период поднялась на 15,7% год к году, до 53,512 миллиарда долларов. Операционные расходы Goldman Sachs сократились при этом на 2,1% - до 33,767 миллиарда долларов.
Чистая прибыль финансовой организации, приходящаяся на держателей акций, по итогам прошлого квартала выросла более чем вдвое год к году, до 3,923 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за четвертый квартал увеличилась до 11,95 доллара с 5,48 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 22,5% год к году, до 13,869 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 12,15 миллиарда долларов. Квартальные операционные расходы Goldman Sachs уменьшились на 2,7% в годовом исчислении - до 8,261 миллиарда.
На предварительных торгах бумаги Goldman Sachs дорожают на 2,2%.
Чистая прибыль Goldman Sachs за январь-сентябрь выросла вдвое
Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.