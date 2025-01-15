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Прибыль Goldman Sachs за 2024 год выросла в 1,7 раза - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250115/goldman-854220444.html
Прибыль Goldman Sachs за 2024 год выросла в 1,7 раза
Прибыль Goldman Sachs за 2024 год выросла в 1,7 раза - 15.01.2025, ПРАЙМ
Прибыль Goldman Sachs за 2024 год выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года увеличилась в 1,7 раза и... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:56+0300
2025-01-15T15:56+0300
экономика
goldman sachs
сша
банки
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года увеличилась в 1,7 раза и составила 13,525 миллиарда долларов, следует из отчетности банка. Разводненная прибыль в пересчете на акцию поднялась до 40,54 доллара с 22,87 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период поднялась на 15,7% год к году, до 53,512 миллиарда долларов. Операционные расходы Goldman Sachs сократились при этом на 2,1% - до 33,767 миллиарда долларов. Чистая прибыль финансовой организации, приходящаяся на держателей акций, по итогам прошлого квартала выросла более чем вдвое год к году, до 3,923 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за четвертый квартал увеличилась до 11,95 доллара с 5,48 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 22,5% год к году, до 13,869 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 12,15 миллиарда долларов. Квартальные операционные расходы Goldman Sachs уменьшились на 2,7% в годовом исчислении - до 8,261 миллиарда. На предварительных торгах бумаги Goldman Sachs дорожают на 2,2%. Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.
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goldman sachs, сша, банки
Экономика, Goldman Sachs, США, Банки
15:56 15.01.2025
 
Прибыль Goldman Sachs за 2024 год выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль Goldman Sachs за 2024 год выросла в 1,7 раза - до $13,5 млрд

ВВП РФ в течение 10 лет будет расти на 4% в год - Goldman Sachs
ВВП РФ в течение 10 лет будет расти на 4% в год - Goldman Sachs
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года увеличилась в 1,7 раза и составила 13,525 миллиарда долларов, следует из отчетности банка.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию поднялась до 40,54 доллара с 22,87 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период поднялась на 15,7% год к году, до 53,512 миллиарда долларов. Операционные расходы Goldman Sachs сократились при этом на 2,1% - до 33,767 миллиарда долларов.
Чистая прибыль финансовой организации, приходящаяся на держателей акций, по итогам прошлого квартала выросла более чем вдвое год к году, до 3,923 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за четвертый квартал увеличилась до 11,95 доллара с 5,48 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 22,5% год к году, до 13,869 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 12,15 миллиарда долларов. Квартальные операционные расходы Goldman Sachs уменьшились на 2,7% в годовом исчислении - до 8,261 миллиарда.
На предварительных торгах бумаги Goldman Sachs дорожают на 2,2%.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
Чистая прибыль Goldman Sachs за январь-сентябрь выросла вдвое
15 октября 2024, 14:54
Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.
 
ЭкономикаGoldman SachsСШАБанки
 
 
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