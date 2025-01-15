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Госдума рассмотрит в I чтении проект о "периоде охлаждения" по кредитам
Госдума рассмотрит в I чтении проект о "периоде охлаждения" по кредитам - 15.01.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит в I чтении проект о "периоде охлаждения" по кредитам
Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о введении "периода охлаждения" по потребительским кредитам и займам в целях защиты граждан от... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T00:24+0300
2025-01-15T00:24+0300
2025-01-15T00:24+0300
финансы
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москва
анатолий аксаков
госдума
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о введении "периода охлаждения" по потребительским кредитам и займам в целях защиты граждан от финансовых мошенников.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать гражданам потребительские кредиты и займы с отсрочкой минимум 4 часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей.
Это даст человеку время на раздумья и предотвратит поспешные и необдуманные действия под воздействием манипуляторов, пояснял ранее Аксаков.
Кредитные организации также будут обязаны ограничить внесение денежных средств на банковский счет через вновь токенизированную (цифровую) платежную карту на общую сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента выпуска такой карты. В пояснительной записке это объясняется тем, что такой способ является основным каналом перечисления денежных средств злоумышленникам.
Законопроект также предусматривает обмен информацией между кредиторами (банками и МФО) и бюро кредитных историй в онлайн-режиме. Помимо этого, МФО должны будут разработать внутренний регламент по противодействию выдаче кредита без добровольного согласия заемщика, а также зачислять заемные средства только при условии совпадения сведений о заемщике и получателе этих средств. В целях более эффективной борьбы с онлайн-мошенниками МФО также получат доступ к базе данных ЦБ о случаях и попытках денежных переводов без согласия клиента.
Профильный комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении. По мнению комитета, его реализация усилит защиту граждан от финансового мошенничества, а также повысит эффективность антифрод-мероприятий в банковской сфере.
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финансы, банки, москва, анатолий аксаков, госдума
Финансы, Банки, Экономика, МОСКВА, Анатолий Аксаков, Госдума
Госдума рассмотрит в I чтении проект о "периоде охлаждения" по кредитам
Госдума рассмотрит в I чтении проект о "периоде охлаждения" по кредитам и займам
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о введении "периода охлаждения" по потребительским кредитам и займам в целях защиты граждан от финансовых мошенников.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать гражданам потребительские кредиты и займы с отсрочкой минимум 4 часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей.
Это даст человеку время на раздумья и предотвратит поспешные и необдуманные действия под воздействием манипуляторов, пояснял ранее Аксаков.
Кредитные организации также будут обязаны ограничить внесение денежных средств на банковский счет через вновь токенизированную (цифровую) платежную карту на общую сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента выпуска такой карты. В пояснительной записке это объясняется тем, что такой способ является основным каналом перечисления денежных средств злоумышленникам.
Законопроект также предусматривает обмен информацией между кредиторами (банками и МФО) и бюро кредитных историй в онлайн-режиме. Помимо этого, МФО должны будут разработать внутренний регламент по противодействию выдаче кредита без добровольного согласия заемщика, а также зачислять заемные средства только при условии совпадения сведений о заемщике и получателе этих средств. В целях более эффективной борьбы с онлайн-мошенниками МФО также получат доступ к базе данных ЦБ о случаях и попытках денежных переводов без согласия клиента.
Профильный комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении. По мнению комитета, его реализация усилит защиту граждан от финансового мошенничества, а также повысит эффективность антифрод-мероприятий в банковской сфере.