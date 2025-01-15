https://1prime.ru/20250115/gosduma-854222498.html

В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах

В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах - 15.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах

Государственный Совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, предлагающий запретить розничную продажу никотиносодержащей продукции и жидкостей,... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T16:54+0300

2025-01-15T16:54+0300

2025-01-15T16:54+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Государственный Совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, предлагающий запретить розничную продажу никотиносодержащей продукции и жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции в павильонах."Законопроектом предлагается внесение изменений в часть 1 статьи 19 Федерального закона № 15-Ф3 путём установления запрета розничной продажи никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах, за исключением случаев отсутствия в населённых пунктах стационарных торговых объектов", - сказано в пояснительной записке.Авторы законопроекта считают, что продажа никотиносодержащих продуктов и безникотиновых жидкостей в таких местах способствует увеличению распространения курения среди населения.

https://1prime.ru/20241212/vyvod-853533736.html

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россия, госдума