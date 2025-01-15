https://1prime.ru/20250115/gosduma-854222498.html
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах
Государственный Совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, предлагающий запретить розничную продажу никотиносодержащей продукции и жидкостей,... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:54+0300
2025-01-15T16:54+0300
2025-01-15T16:54+0300
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Государственный Совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, предлагающий запретить розничную продажу никотиносодержащей продукции и жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции в павильонах."Законопроектом предлагается внесение изменений в часть 1 статьи 19 Федерального закона № 15-Ф3 путём установления запрета розничной продажи никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах, за исключением случаев отсутствия в населённых пунктах стационарных торговых объектов", - сказано в пояснительной записке.Авторы законопроекта считают, что продажа никотиносодержащих продуктов и безникотиновых жидкостей в таких местах способствует увеличению распространения курения среди населения.
https://1prime.ru/20241212/vyvod-853533736.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах
В ГД внесли проект о запрете розничной продажи табачных изделий в павильонах
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Государственный Совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, предлагающий запретить розничную продажу никотиносодержащей продукции и жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции в павильонах.
"Законопроектом предлагается внесение изменений в часть 1 статьи 19 Федерального закона № 15-Ф3 путём установления запрета розничной продажи никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах, за исключением случаев отсутствия в населённых пунктах стационарных торговых объектов", - сказано в пояснительной записке.
Авторы законопроекта считают, что продажа никотиносодержащих продуктов и безникотиновых жидкостей в таких местах способствует увеличению распространения курения среди населения.
В ГД одобрили поэтапный вывод из оборота "старой" продукции с никотином