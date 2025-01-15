Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250115/gosduma-854222498.html
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах
Государственный Совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, предлагающий запретить розничную продажу никотиносодержащей продукции и жидкостей,... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:54+0300
2025-01-15T16:54+0300
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Государственный Совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, предлагающий запретить розничную продажу никотиносодержащей продукции и жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции в павильонах."Законопроектом предлагается внесение изменений в часть 1 статьи 19 Федерального закона № 15-Ф3 путём установления запрета розничной продажи никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах, за исключением случаев отсутствия в населённых пунктах стационарных торговых объектов", - сказано в пояснительной записке.Авторы законопроекта считают, что продажа никотиносодержащих продуктов и безникотиновых жидкостей в таких местах способствует увеличению распространения курения среди населения.
https://1prime.ru/20241212/vyvod-853533736.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
16:54 15.01.2025
 
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах

В ГД внесли проект о запрете розничной продажи табачных изделий в павильонах

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Государственный Совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, предлагающий запретить розничную продажу никотиносодержащей продукции и жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции в павильонах.
"Законопроектом предлагается внесение изменений в часть 1 статьи 19 Федерального закона № 15-Ф3 путём установления запрета розничной продажи никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах, за исключением случаев отсутствия в населённых пунктах стационарных торговых объектов", - сказано в пояснительной записке.
Авторы законопроекта считают, что продажа никотиносодержащих продуктов и безникотиновых жидкостей в таких местах способствует увеличению распространения курения среди населения.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
В ГД одобрили поэтапный вывод из оборота "старой" продукции с никотином
12 декабря 2024, 19:52
 
РОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала