https://1prime.ru/20250115/granitsa-854208100.html

МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу страны с Россией

МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу страны с Россией - 15.01.2025, ПРАЙМ

МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу страны с Россией

МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу страны с Россией, сообщил глава отдела пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги, комментируя... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T10:35+0300

2025-01-15T10:35+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу страны с Россией, сообщил глава отдела пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги, комментируя соответствующий законопроект оппозиционной эстонской партии. Ранее телерадиокомпания ERR сообщала, что оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы страны с Россией из-за якобы организованных Москвой гибридных атак. "Министерство внутренних дел основывается на оценке угроз. В настоящее время нет оценки угрозы, которая требовала бы закрытия восточной границы", - заявил Мяги в интервью изданию Postimees.

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