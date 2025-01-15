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МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу страны с Россией
МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу страны с Россией - 15.01.2025, ПРАЙМ
МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу страны с Россией
МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу страны с Россией, сообщил глава отдела пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги, комментируя... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T10:35+0300
2025-01-15T10:35+0300
2025-01-15T10:46+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу страны с Россией, сообщил глава отдела пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги, комментируя соответствующий законопроект оппозиционной эстонской партии. Ранее телерадиокомпания ERR сообщала, что оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы страны с Россией из-за якобы организованных Москвой гибридных атак. "Министерство внутренних дел основывается на оценке угроз. В настоящее время нет оценки угрозы, которая требовала бы закрытия восточной границы", - заявил Мяги в интервью изданию Postimees.
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Политика, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ
МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу страны с Россией
Мяги: МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу страны с Россией
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу страны с Россией, сообщил глава отдела пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги, комментируя соответствующий законопроект оппозиционной эстонской партии.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщала, что оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы страны с Россией из-за якобы организованных Москвой гибридных атак.
"Министерство внутренних дел основывается на оценке угроз. В настоящее время нет оценки угрозы, которая требовала бы закрытия восточной границы", - заявил Мяги в интервью изданию Postimees.
В Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с Россией