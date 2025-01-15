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Индия нарастила импорт овощей из России в 20 раз - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Индия нарастила импорт овощей из России в 20 раз
Индия нарастила импорт овощей из России в 20 раз - 15.01.2025, ПРАЙМ
Индия нарастила импорт овощей из России в 20 раз
Индия за 10 месяцев прошлого года нарастила импорт овощей из России более чем в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 435 миллионов... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T05:16+0300
2025-01-15T05:16+0300
экономика
бизнес
сельское хозяйство
индия
москва
танзания
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Индия за 10 месяцев прошлого года нарастила импорт овощей из России более чем в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 435 миллионов долларов, а в октябре закупки выросли почти в пять раз относительно того же месяца годом ранее, в основном ввозились бобовые, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Суммарно в январе-октябре 2024 года (более поздних данных служба пока не раскрывала) Москва продала Нью-Дели овощей и корнеплодов на 435,4 миллиона долларов - в 23,4 раза больше, чем за такой же период 2023 года. Импорт Индией российских овощей в октябре ушедшего года составил 17,1 миллиона долларов, что в 4,9 раза больше, чем в октябре 2023 года. При этом к сентябрю покупки выросли на 20%. В основном в октябре закупался горох - его было импортировано на 15,7 миллиона долларов. Также покупались нут (на 1,1 миллиона долларов) и чечевица (на 270 тысяч долларов). Всего за октябрь Индия закупила бобовых у других стран на 2,31 миллиарда долларов. Россия в этом импорте сохранила за собой 10 место, которое занимала и в октябре 2023 года. В лидерах же по поставкам в Индию оказались Танзания (126,1 миллиона долларов), Мьянма (112,3 миллиона), Канада (109,2 миллиона), Мозамбик (76,9 миллиона) и Бразилия (27,3 миллиона).
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бизнес, сельское хозяйство, индия, москва, танзания
Экономика, Бизнес, Сельское хозяйство, ИНДИЯ, МОСКВА, ТАНЗАНИЯ
05:16 15.01.2025
 
Индия нарастила импорт овощей из России в 20 раз

Индия за 10 месяцев нарастила импорт овощей из России более чем в 20 раз

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Индия за 10 месяцев прошлого года нарастила импорт овощей из России более чем в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 435 миллионов долларов, а в октябре закупки выросли почти в пять раз относительно того же месяца годом ранее, в основном ввозились бобовые, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Суммарно в январе-октябре 2024 года (более поздних данных служба пока не раскрывала) Москва продала Нью-Дели овощей и корнеплодов на 435,4 миллиона долларов - в 23,4 раза больше, чем за такой же период 2023 года.
Импорт Индией российских овощей в октябре ушедшего года составил 17,1 миллиона долларов, что в 4,9 раза больше, чем в октябре 2023 года. При этом к сентябрю покупки выросли на 20%.
В основном в октябре закупался горох - его было импортировано на 15,7 миллиона долларов. Также покупались нут (на 1,1 миллиона долларов) и чечевица (на 270 тысяч долларов).
Всего за октябрь Индия закупила бобовых у других стран на 2,31 миллиарда долларов. Россия в этом импорте сохранила за собой 10 место, которое занимала и в октябре 2023 года. В лидерах же по поставкам в Индию оказались Танзания (126,1 миллиона долларов), Мьянма (112,3 миллиона), Канада (109,2 миллиона), Мозамбик (76,9 миллиона) и Бразилия (27,3 миллиона).
 
ЭкономикаБизнесСельское хозяйствоИНДИЯМОСКВАТАНЗАНИЯ
 
 
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