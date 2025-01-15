https://1prime.ru/20250115/inflyatsiya-854227515.html

Инфляция в России в 2024 году составила 9,52 процента

Инфляция в России в 2024 году составила 9,52 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России в 2024 году составила 9,52 процента

Инфляция в России в прошедшем году составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей, при этом в декабре она составила 1,32% за месяц после 1,43% в ноябре, | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T19:04+0300

2025-01-15T19:04+0300

2025-01-15T19:24+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России в прошедшем году составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей, при этом в декабре она составила 1,32% за месяц после 1,43% в ноябре, следует из сообщения Росстата. "В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем 2024 года индекс потребительских цен составил 101,32%, по сравнению с декабрем 2023 года - 109,52% (в декабре 2023 года - 100,73%, по сравнению с декабрем 2022 года - 107,42%)", - говорится в документе. По итогам ноября годовая инфляция была на уровне 8,88%. Продовольственная инфляция в России в декабре в месячном выражении составила 2,6% после 2,33% в ноябре, в годовом выражении - 11,05%. Непродовольственные товары за прошлый месяц выросли в цене на 0,81%; в годовом выражении рост на 6,12%. Услуги прибавили 0,2% к ноябрю 2024 года; рост год к году - на 11,52%. По итогам года инфляция оказалась выше ожиданий и Минэкономразвития, и Банка России. Министерство при подготовке прогноза социально-экономического развития в сентябре ожидало ее на уровне в 7,3%. Позже в ноябре вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий вопросы экономики, говорил, что рост цен по итогам 2024 года составит около 8% или чуть ниже. ЦБ РФ прогнозировал инфляцию в коридоре 8-8,5%. В 2023 году инфляция в России составила 7,4%.Росстат также сообщил, что инфляция в России за период с 1 по 13 января составила 0,67%."За период с 1 по 13 января 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,67% (справочно: в целом за январь 2024 года - 100,86%)", - говорится в публикации.За отчетный период рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,9%. В частности, огурцы подорожали на 8,6%, лук - на 2,8%, свекла - на 2,7%, капуста - на 2,6%, яблоки - на 2,1%, картофель - на 1,9%, морковь - на 1,6%, бананы - на 0,5%, помидоры - на 0,4%.За период с 1 по 13 января подорожали: водка - на 3,7%; куриные яйца - на 2%; мороженая рыба - на 1,9%; куриное мясо и подсолнечное масло - на 1,2%; сыры - на 1%; сливочное масло и ржаной хлеб - на 0,9%; свинина, маргарин, ультрапастеризованное молоко, творог и соль - на 0,8%; говядина, сахар и овощные консервы для детского питания - на 0,7%; пастеризованное молоко, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, пшено, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,6%; сметана, пшеничная мука, хлеб и черный чай - на 0,5%; сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%; баранина - на 0,2%.Снизились цены на сосиски, сардельки и макаронные изделия - на 0,3%, на колбасы - на 0,2% и на гречневую крупу - на 0,1%.Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали мыло и спички - на 0,5%; пеленки для новорожденных - на 0,4%; туалетная бумага - на 0,3%. Одновременно с этим подешевели: детские подгузники (-1,6%), прокладки гигиенические (-1%), порошки стиральные (-0,8%), зубные пасты (-0,6%), сухие корма для домашних животных (-0,3%), зубные щетки (-0,2%).Легковые автомобили иностранных марок за период 1 по 13 января подорожали на 0,9%; майки, футболки мужские - на 0,8%; сигареты с фильтром, плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные, мужские носки и женские колготки - на 0,4%, электропылесосы - на 0,3%, обрезные доски - на 0,1%.Стоимость смартфонов снизилась на 0,7%; телевизоров - на 0,6%; шампуней - на 0,5%; кроссовок для взрослых и детских спортивных костюмов - на 0,3%; детских джинсов - на 0,2%; футболок и кроссовок для детей - на 0,1%.Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, метамизол натрия подорожал на 1,3%, корвалол - на 1,2%, валидол - на 1,1%, нимесулид - на 0,8%, пенталгин - на 0,7%, активированный уголь - на 0,5%, левомеколь, ренгалин и трекрезан - на 0,2%, лизобакт - на 0,1%.В 2024 году Росстат наблюдал в еженедельной динамике 109 позиций товаров и услуг. В свежей публикации в перечне появился пенталгин, трекрезан, активированный уголь, а также услуги по пломбированию зубов. При этом нет упоминания об авиаперелетах в эконом-классе, о комбинированных анальгетиках, аллохоле и поливитаминах.

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россия, росстат, инфляция в россии, экономика рф