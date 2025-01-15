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"ИрАэро" открыла продажу авиабилетов на Магадан

"ИрАэро" открыла продажу авиабилетов на Магадан - 15.01.2025, ПРАЙМ

"ИрАэро" открыла продажу авиабилетов на Магадан

Авиакомпания "ИрАэро" в среду открыла продажу авиабилетов по маршруту "Благовещенск-Магадан-Благовещенск", сам рейс начнет выполняться с 1 февраля, сообщает... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T07:10+0300

2025-01-15T07:10+0300

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МАГАДАН, 15 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "ИрАэро" в среду открыла продажу авиабилетов по маршруту "Благовещенск-Магадан-Благовещенск", сам рейс начнет выполняться с 1 февраля, сообщает министерство транспорта Магаданской области. "Авиакомпания "ИрАэро" с 15 января 2025 открыла продажу авиабилетов по маршруту "Благовещенск – Магадан – Благовещенск". Авиарейсы будут выполняться с 01 февраля 2025 года по субботам на воздушном судне Airbus A319, вместимостью 156 пассажирских мест", - говорится в сообщении. Уточняется, что билет в одну сторону будет стоить около 8085 рублей. Стоимость перелета по маршруту "Благовещенск – Магадан – Благовещенск" составит приблизительно 16 170 рублей.

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