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Испания побила свой рекорд по числу туристов в 2024 году - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Испания побила свой рекорд по числу туристов в 2024 году
Испания побила свой рекорд по числу туристов в 2024 году - 15.01.2025, ПРАЙМ
Испания побила свой рекорд по числу туристов в 2024 году
По меньшей мере 94 миллиона международных туристов посетили Испанию в 2024 году, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений в стране и на 10%... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T17:51+0300
2025-01-15T17:51+0300
экономика
испания
туризм
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МАДРИД, 15 янв – ПРАЙМ. По меньшей мере 94 миллиона международных туристов посетили Испанию в 2024 году, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений в стране и на 10% превысило результаты предыдущего года, говорится в сообщении министерства туризма королевства. "Министр промышленности и туризма Жорди Эреу сегодня обнародовал результаты по количеству международных туристических прибытий и расходов, которые подтверждают, что 2024 год стал лучшим годом для туризма в Испании за все время ведения учета… Число международных посетителей достигло 94 миллионов, что на 10% больше, чем в предыдущем году", - говорится в сообщении. По информации министерства, расходы туристов также значительно выросли и достигли примерно 126 миллиардов евро, что на 16% больше показателя 2023 года. При этом в первые четыре месяца 2025 года расходы международных туристов могут превысить 36 миллиардов евро, что на 16% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ожидается, что число туристов за этот период составит 26 миллионов человек, что на 9% больше, чем годом ранее. Отмечается, что в 2024 году рост числа туристов из США, Латинской Америки и Азии превысил показатели посетителей из европейских стран.
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испания, туризм
Экономика, ИСПАНИЯ, Туризм
17:51 15.01.2025
 
Испания побила свой рекорд по числу туристов в 2024 году

Испания побила свой рекорд по числу туристов в 2024 году, приняв 94 млн человек

© Unsplash/AXP PhotographyБарселона, Испания
Барселона, Испания
© Unsplash/AXP Photography
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МАДРИД, 15 янв – ПРАЙМ. По меньшей мере 94 миллиона международных туристов посетили Испанию в 2024 году, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений в стране и на 10% превысило результаты предыдущего года, говорится в сообщении министерства туризма королевства.
"Министр промышленности и туризма Жорди Эреу сегодня обнародовал результаты по количеству международных туристических прибытий и расходов, которые подтверждают, что 2024 год стал лучшим годом для туризма в Испании за все время ведения учета… Число международных посетителей достигло 94 миллионов, что на 10% больше, чем в предыдущем году", - говорится в сообщении.
По информации министерства, расходы туристов также значительно выросли и достигли примерно 126 миллиардов евро, что на 16% больше показателя 2023 года. При этом в первые четыре месяца 2025 года расходы международных туристов могут превысить 36 миллиардов евро, что на 16% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ожидается, что число туристов за этот период составит 26 миллионов человек, что на 9% больше, чем годом ранее.
Отмечается, что в 2024 году рост числа туристов из США, Латинской Америки и Азии превысил показатели посетителей из европейских стран.
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