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Госдолг Италии достиг исторического максимума - 15.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250115/italiya-854219680.html
Госдолг Италии достиг исторического максимума
Госдолг Италии достиг исторического максимума - 15.01.2025, ПРАЙМ
Госдолг Италии достиг исторического максимума
Размер государственного долга Италии в ноябре 2024 года увеличился почти на 23,9 миллиарда евро и достиг исторического максимума, превысив три триллиона евро,... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:50+0300
2025-01-15T15:50+0300
экономика
италия
госдолг
экономика италии
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РИМ, 15 янв - ПРАЙМ. Размер государственного долга Италии в ноябре 2024 года увеличился почти на 23,9 миллиарда евро и достиг исторического максимума, превысив три триллиона евро, сообщил в среду Банк Италии. Согласно схеме подсчета, Банк Италии в декабре подсчитывает госдолг страны за октябрь, а в январе - за ноябрь предыдущего года. Новые расчеты показали, что государственный долг страны в ноябре увеличился на 23,9 миллиарда евро по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 3 005 триллиона евро, следует из данных центробанка Италии. Увеличение отражает рост ликвидных активов Минфина (с 20,9 до 63,9 миллиарда евро) и потребностей государственного управления (3,2 миллиарда евро). Прежний антирекорд госдолга Италии был зафиксирован по итогам октября 2024 года - 2,981 триллиона евро. Соотношение государственного долга к ВВП Италии является вторым по величине в Евросоюзе и одним из крупнейших в мире. По итогам 2023 года, этот показатель составил 134%, снижаясь с пандемийного 2020 года.
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италия, госдолг, экономика италии
Экономика, ИТАЛИЯ, госдолг, экономика Италии
15:50 15.01.2025
 
Госдолг Италии достиг исторического максимума

Госдолг Италии превысил три триллиона евро и достиг исторического максимума

© fotolia.com / MasterLu#Рим
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© fotolia.com / MasterLu
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РИМ, 15 янв - ПРАЙМ. Размер государственного долга Италии в ноябре 2024 года увеличился почти на 23,9 миллиарда евро и достиг исторического максимума, превысив три триллиона евро, сообщил в среду Банк Италии.
Согласно схеме подсчета, Банк Италии в декабре подсчитывает госдолг страны за октябрь, а в январе - за ноябрь предыдущего года. Новые расчеты показали, что государственный долг страны в ноябре увеличился на 23,9 миллиарда евро по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 3 005 триллиона евро, следует из данных центробанка Италии.
Увеличение отражает рост ликвидных активов Минфина (с 20,9 до 63,9 миллиарда евро) и потребностей государственного управления (3,2 миллиарда евро).
Прежний антирекорд госдолга Италии был зафиксирован по итогам октября 2024 года - 2,981 триллиона евро.
Соотношение государственного долга к ВВП Италии является вторым по величине в Евросоюзе и одним из крупнейших в мире. По итогам 2023 года, этот показатель составил 134%, снижаясь с пандемийного 2020 года.
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ЭкономикаИТАЛИЯгосдолгэкономика Италии
 
 
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