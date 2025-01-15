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Госдолг Италии достиг исторического максимума

Госдолг Италии достиг исторического максимума - 15.01.2025, ПРАЙМ

Госдолг Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии в ноябре 2024 года увеличился почти на 23,9 миллиарда евро и достиг исторического максимума, превысив три триллиона евро,... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T15:50+0300

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экономика

италия

госдолг

экономика италии

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РИМ, 15 янв - ПРАЙМ. Размер государственного долга Италии в ноябре 2024 года увеличился почти на 23,9 миллиарда евро и достиг исторического максимума, превысив три триллиона евро, сообщил в среду Банк Италии. Согласно схеме подсчета, Банк Италии в декабре подсчитывает госдолг страны за октябрь, а в январе - за ноябрь предыдущего года. Новые расчеты показали, что государственный долг страны в ноябре увеличился на 23,9 миллиарда евро по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 3 005 триллиона евро, следует из данных центробанка Италии. Увеличение отражает рост ликвидных активов Минфина (с 20,9 до 63,9 миллиарда евро) и потребностей государственного управления (3,2 миллиарда евро). Прежний антирекорд госдолга Италии был зафиксирован по итогам октября 2024 года - 2,981 триллиона евро. Соотношение государственного долга к ВВП Италии является вторым по величине в Евросоюзе и одним из крупнейших в мире. По итогам 2023 года, этот показатель составил 134%, снижаясь с пандемийного 2020 года.

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италия, госдолг, экономика италии