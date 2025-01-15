https://1prime.ru/20250115/jp-morgan-854218329.html
Чистая прибыль JP Morgan в 2024 году выросла на 18 процентов
Чистая прибыль JP Morgan в 2024 году выросла на 18 процентов - 15.01.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль JP Morgan в 2024 году выросла на 18 процентов
Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира, JP Morgan Chase, по итогам прошедшего года увеличилась на 18% и составила 58,471 миллиарда долларов,... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:20+0300
2025-01-15T15:20+0300
2025-01-15T15:20+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира, JP Morgan Chase, по итогам прошедшего года увеличилась на 18% и составила 58,471 миллиарда долларов, говорится в отчете банка. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 19,75 доллара с 16,23 доллара годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетный период поднялась на 12,3%, до 177,556 миллиарда долларов. В четвертом квартале банк получил чистую прибыль в размере 14,005 миллиарда долларов, что в полтора раза больше показателя годом ранее. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 4,81 доллара с 3,04 доллара годом ранее, прогноз составлял 3,95 доллара. Квартальная выручка составила 42,768 миллиарда долларов, что больше показателя квартала годом ранее на 10,9%. На предварительных торгах в США акции банка дорожают на 1,6%. Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.
https://1prime.ru/20250115/wells-fargo-854217908.html
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сша, jp morgan, чистая прибыль
Экономика, США, JP Morgan, чистая прибыль
Чистая прибыль JP Morgan в 2024 году выросла на 18 процентов
Чистая прибыль JP Morgan в 2024 году выросла на 18%, до 58,47 млрд долларов
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира, JP Morgan Chase, по итогам прошедшего года увеличилась на 18% и составила 58,471 миллиарда долларов, говорится в отчете банка.
Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 19,75 доллара с 16,23 доллара годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетный период поднялась на 12,3%, до 177,556 миллиарда долларов.
В четвертом квартале банк получил чистую прибыль в размере 14,005 миллиарда долларов, что в полтора раза больше показателя годом ранее. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 4,81 доллара с 3,04 доллара годом ранее, прогноз составлял 3,95 доллара. Квартальная выручка составила 42,768 миллиарда долларов, что больше показателя квартала годом ранее на 10,9%.
На предварительных торгах в США акции банка дорожают на 1,6%.
Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.
Чистая прибыль Wells Fargo за 2024 год выросла на 3,5 процента