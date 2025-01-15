https://1prime.ru/20250115/jp-morgan-854218329.html

Чистая прибыль JP Morgan в 2024 году выросла на 18 процентов

Чистая прибыль JP Morgan в 2024 году выросла на 18 процентов - 15.01.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль JP Morgan в 2024 году выросла на 18 процентов

Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира, JP Morgan Chase, по итогам прошедшего года увеличилась на 18% и составила 58,471 миллиарда долларов,... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T15:20+0300

2025-01-15T15:20+0300

2025-01-15T15:20+0300

экономика

сша

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чистая прибыль

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира, JP Morgan Chase, по итогам прошедшего года увеличилась на 18% и составила 58,471 миллиарда долларов, говорится в отчете банка. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 19,75 доллара с 16,23 доллара годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетный период поднялась на 12,3%, до 177,556 миллиарда долларов. В четвертом квартале банк получил чистую прибыль в размере 14,005 миллиарда долларов, что в полтора раза больше показателя годом ранее. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 4,81 доллара с 3,04 доллара годом ранее, прогноз составлял 3,95 доллара. Квартальная выручка составила 42,768 миллиарда долларов, что больше показателя квартала годом ранее на 10,9%. На предварительных торгах в США акции банка дорожают на 1,6%. Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.

https://1prime.ru/20250115/wells-fargo-854217908.html

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сша, jp morgan, чистая прибыль