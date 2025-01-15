https://1prime.ru/20250115/kabel-854230835.html

В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля

В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля - 15.01.2025, ПРАЙМ

В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля

Повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, устранено, сообщает минцифры... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T20:30+0300

2025-01-15T20:30+0300

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россия

татарстан

ростелеком

интернет-кабель

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КАЗАНЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, устранено, сообщает минцифры республики со ссылкой на компанию "Ростелеком". Ранее Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Ориентировочное время завершения восстановительных работ - 21.00 мск. "По информации, полученной от филиала "Ростелекома" в Татарстане, волокно оптического кабели связи, которое пострадало в ходе земляных работ, в поселке Царево восстановили. Проведена проверка уровней сигнала, повреждение магистрального кабеля устранено", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250115/tatarstan-854230308.html

татарстан

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россия, татарстан, ростелеком, интернет-кабель