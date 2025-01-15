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В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля - 15.01.2025, ПРАЙМ
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В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля
В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля
Повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, устранено, сообщает минцифры... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T20:30+0300
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россия
татарстан
ростелеком
интернет-кабель
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КАЗАНЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, устранено, сообщает минцифры республики со ссылкой на компанию "Ростелеком". Ранее Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Ориентировочное время завершения восстановительных работ - 21.00 мск. "По информации, полученной от филиала "Ростелекома" в Татарстане, волокно оптического кабели связи, которое пострадало в ходе земляных работ, в поселке Царево восстановили. Проведена проверка уровней сигнала, повреждение магистрального кабеля устранено", - говорится в сообщении.
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россия, татарстан, ростелеком, интернет-кабель
РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Ростелеком, интернет-кабель
20:30 15.01.2025
 
В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля

Минцифры Татарстана: повреждение магистрального кабеля устранили

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУральский опорный центр обработки данных
Уральский опорный центр обработки данных - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, устранено, сообщает минцифры республики со ссылкой на компанию "Ростелеком".
Ранее Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Ориентировочное время завершения восстановительных работ - 21.00 мск.
"По информации, полученной от филиала "Ростелекома" в Татарстане, волокно оптического кабели связи, которое пострадало в ходе земляных работ, в поселке Царево восстановили. Проведена проверка уровней сигнала, повреждение магистрального кабеля устранено", - говорится в сообщении.
серверный блок - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
Названа причина повреждения магистрального кабеля в Татарстане
20:06
 
РОССИЯТАТАРСТАНРостелекоминтернет-кабель
 
 
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