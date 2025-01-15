https://1prime.ru/20250115/kitay-854229517.html

В США назвали главную угрозу для страны в XXI веке

В США назвали главную угрозу для страны в XXI веке - 15.01.2025, ПРАЙМ

В США назвали главную угрозу для страны в XXI веке

Китай является самой значительной угрозой для США в XXI веке, заявил кандидат на пост главы Госдепа. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T19:37+0300

2025-01-15T19:37+0300

2025-01-15T19:37+0300

политика

сша

китай

противостояние

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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Китай является самой значительной угрозой для США в XXI веке, заявил кандидат на пост главы Госдепа.Он отметил превосходство КНР как технологического, экономического и геополитического соперника. По его словам, Коммунистическая партия Китая "представляет собой самого мощного и опасного соперника, с которым когда-либо сталкивались Соединенные Штаты". "У Китая есть то, чего никогда не было у Советского Союза: технологическое, промышленное и экономическое превосходство", - заявил он в ходе слушаний в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. Кандидат на пост главы Госдепа считает, что конкуренция с Китаем будет определять ход XXI века. "Когда однажды будут писать книгу об этом столетии, Китай займет в ней центральное место. Большая часть текста будет посвящена отношениям между Китаем и США и тому, в каком направлении они развивались", — сказал он. По его мнению, китайское руководство воспринимает США как державу, находящуюся в "неизбежном упадке", в то время как Китай видит себя на подъеме. "Они уже считают себя равными или превосходящими нас", - резюмировал кандидат на пост госсекретаря США.

https://1prime.ru/20250115/ukraina-854209653.html

сша

китай

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сша, китай, противостояние