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КМ вложит более полумиллиарда рублей в импортозамещение компрессоров

КМ вложит более полумиллиарда рублей в импортозамещение компрессоров - 15.01.2025, ПРАЙМ

КМ вложит более полумиллиарда рублей в импортозамещение компрессоров

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ) вложит более полумиллиарда рублей в импортозамещение винтовых компрессоров, в... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T03:34+0300

2025-01-15T03:34+0300

2025-01-15T03:34+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ) вложит более полумиллиарда рублей в импортозамещение винтовых компрессоров, в частности для ледокольных танкеров-газовозов типа "Алексей Косыгин", сообщил РИА Новости управляющий директор КМZ Михаил Даниленко. Винтовой компрессор является одной из ключевых установок для выработки сжатого воздуха с установленными параметрами, необходимыми для эксплуатации судна. Ранее главным поставщиком винтовых компрессоров был шведская компания Atlas Copco, которая ушла с российского рынка. "Общая сумма инвестиций в проект составляет 568 миллионов рублей. Для реализации проекта Минпромторг России выделил 455 миллионов рублей на три года, еще 113 миллионов рублей выделит КМZ из собственных средств", - сказал Даниленко. Он подчеркнул, что КМZ осуществляет данную работу в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности" государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". По его словам, в связи с возникшей в судовой отрасли необходимостью импортозамещения, которое напрямую затронуло все судовое оборудование, возникла потребность в создании современных, конкурентоспособных винтовых компрессоров отечественного производства. "На данный момент на КМZ начата разработка конструкторской документации, для чего создано 88 высококвалифицированных рабочих мест. Первым сложнейшим этапом производства будет изготовление винтовой пары компрессора, которая используется для сжатия газов или паров. Основными преимуществами винтовой пары компрессора являются высокая производительность и эффективность. У холдинга хватает производственных мощностей, чтобы настроить полный цикл изготовления данного изделия", - сказал Даниленко. Он подчеркнул, что создание отечественных винтовых компрессоров позволит минимизировать риски любых санкционных влияний на отечественное судостроение в данной области. Результаты работы предполагается использовать при создании объектов морской техники, в частности заводом-строителем судов и морской техники ООО "ССК "Звезда" при постройке заказов проекта 02366 ALNGC 172.6K и других заказов. К 2027 году объем рынка сбыта готовой продукции оценивается в 480 миллионов рублей. Ледокольный танкер-газовоз типа "Алексей Косыгин" проекта 02366 имеет дедвейт 81 тысячу тонн, длину 300 метров, ледопроходимость до 2,1 метра.

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