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Два корабля НАТО прибыли в Финский залив в рамках новой миссии альянса - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Два корабля НАТО прибыли в Финский залив в рамках новой миссии альянса
Два корабля НАТО прибыли в Финский залив в рамках новой миссии альянса - 15.01.2025, ПРАЙМ
Два корабля НАТО прибыли в Финский залив в рамках новой миссии альянса
Два корабля НАТО находятся в Финском заливе в рамках новой миссии альянса на Балтике, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:11+0300
2025-01-15T14:11+0300
балтика
нато
финский залив
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Два корабля НАТО находятся в Финском заливе в рамках новой миссии альянса на Балтике, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала VesselFinder."Два корабля от миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря находятся в Финском заливе… НАТО направило корабли после того, как на Рождество в Балтийском море оборвался электрический кабель и несколько кабелей связи", - говорится в материале.Yle уточняет, что в Балтийское море также прибудут несколько других кораблей НАТО, подводные лодки, самолеты наблюдения и подводные беспилотники.Как пишет газета Helsingin Sanomat, в Финский залив прибыли минный тральщик ВМС ФРГ FGS Datteln и корабль HNLMS Luymes Нидерландов.Ранее во вторник в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека НАТО Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая "повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Сама миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга подводной инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич заявили о готовности предоставить по одному кораблю для усиления патрулирования Балтийского моря. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.
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балтика, нато, финский залив
Балтика, НАТО, Финский залив
14:11 15.01.2025
 
Два корабля НАТО прибыли в Финский залив в рамках новой миссии альянса

Yle: два корабля НАТО находятся в Финском заливе в рамках новой миссии альянса

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВид на Балтийское море
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Два корабля НАТО находятся в Финском заливе в рамках новой миссии альянса на Балтике, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала VesselFinder.
"Два корабля от миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря находятся в Финском заливе… НАТО направило корабли после того, как на Рождество в Балтийском море оборвался электрический кабель и несколько кабелей связи", - говорится в материале.
Yle уточняет, что в Балтийское море также прибудут несколько других кораблей НАТО, подводные лодки, самолеты наблюдения и подводные беспилотники.
Как пишет газета Helsingin Sanomat, в Финский залив прибыли минный тральщик ВМС ФРГ FGS Datteln и корабль HNLMS Luymes Нидерландов.
Ранее во вторник в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека НАТО Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая "повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Сама миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.
Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга подводной инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич заявили о готовности предоставить по одному кораблю для усиления патрулирования Балтийского моря. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
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БалтикаНАТОФинский залив
 
 
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