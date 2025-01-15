https://1prime.ru/20250115/korabli-854214508.html

Два корабля НАТО прибыли в Финский залив в рамках новой миссии альянса

Два корабля НАТО прибыли в Финский залив в рамках новой миссии альянса - 15.01.2025, ПРАЙМ

Два корабля НАТО прибыли в Финский залив в рамках новой миссии альянса

Два корабля НАТО находятся в Финском заливе в рамках новой миссии альянса на Балтике, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T14:11+0300

2025-01-15T14:11+0300

2025-01-15T14:11+0300

балтика

нато

финский залив

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Два корабля НАТО находятся в Финском заливе в рамках новой миссии альянса на Балтике, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала VesselFinder."Два корабля от миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря находятся в Финском заливе… НАТО направило корабли после того, как на Рождество в Балтийском море оборвался электрический кабель и несколько кабелей связи", - говорится в материале.Yle уточняет, что в Балтийское море также прибудут несколько других кораблей НАТО, подводные лодки, самолеты наблюдения и подводные беспилотники.Как пишет газета Helsingin Sanomat, в Финский залив прибыли минный тральщик ВМС ФРГ FGS Datteln и корабль HNLMS Luymes Нидерландов.Ранее во вторник в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека НАТО Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая "повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Сама миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга подводной инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич заявили о готовности предоставить по одному кораблю для усиления патрулирования Балтийского моря. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.

https://1prime.ru/20250114/nato-854189840.html

финский залив

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балтика, нато, финский залив