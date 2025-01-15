https://1prime.ru/20250115/korabli-854214508.html
Два корабля НАТО прибыли в Финский залив в рамках новой миссии альянса
Два корабля НАТО прибыли в Финский залив в рамках новой миссии альянса - 15.01.2025, ПРАЙМ
Два корабля НАТО прибыли в Финский залив в рамках новой миссии альянса
Два корабля НАТО находятся в Финском заливе в рамках новой миссии альянса на Балтике, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:11+0300
2025-01-15T14:11+0300
2025-01-15T14:11+0300
балтика
нато
финский залив
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Два корабля НАТО находятся в Финском заливе в рамках новой миссии альянса на Балтике, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала VesselFinder."Два корабля от миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря находятся в Финском заливе… НАТО направило корабли после того, как на Рождество в Балтийском море оборвался электрический кабель и несколько кабелей связи", - говорится в материале.Yle уточняет, что в Балтийское море также прибудут несколько других кораблей НАТО, подводные лодки, самолеты наблюдения и подводные беспилотники.Как пишет газета Helsingin Sanomat, в Финский залив прибыли минный тральщик ВМС ФРГ FGS Datteln и корабль HNLMS Luymes Нидерландов.Ранее во вторник в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека НАТО Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая "повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Сама миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга подводной инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич заявили о готовности предоставить по одному кораблю для усиления патрулирования Балтийского моря. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.
https://1prime.ru/20250114/nato-854189840.html
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балтика, нато, финский залив
Балтика, НАТО, Финский залив
Два корабля НАТО прибыли в Финский залив в рамках новой миссии альянса
Yle: два корабля НАТО находятся в Финском заливе в рамках новой миссии альянса
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Два корабля НАТО находятся в Финском заливе в рамках новой миссии альянса на Балтике, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала VesselFinder.
"Два корабля от миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря находятся в Финском заливе… НАТО направило корабли после того, как на Рождество в Балтийском море оборвался электрический кабель и несколько кабелей связи", - говорится в материале.
Yle уточняет, что в Балтийское море также прибудут несколько других кораблей НАТО, подводные лодки, самолеты наблюдения и подводные беспилотники.
Как пишет газета Helsingin Sanomat, в Финский залив прибыли минный тральщик ВМС ФРГ FGS Datteln и корабль HNLMS Luymes Нидерландов.
Ранее во вторник в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека НАТО Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая "повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Сама миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.
Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга подводной инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич заявили о готовности предоставить по одному кораблю для усиления патрулирования Балтийского моря. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.
Страны НАТО решили радикально увеличить военное присутствие на Балтике