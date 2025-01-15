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Костин объяснил появление "абсурдных слухов" о заморозке вкладов россиян
Костин объяснил появление "абсурдных слухов" о заморозке вкладов россиян - 15.01.2025, ПРАЙМ
Костин объяснил появление "абсурдных слухов" о заморозке вкладов россиян
Заморозка банковских вкладов россиян не имеет экономического смысла, и все разговоры об этой мере являются всего лишь слухами, заявил РБК глава ВТБ Андрей... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T11:37+0300
2025-01-15T11:37+0300
2025-01-15T11:50+0300
экономика
россия
банки
андрей костин
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Заморозка банковских вкладов россиян не имеет экономического смысла, и все разговоры об этой мере являются всего лишь слухами, заявил РБК глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диалога на высоком уровне в Ханое."Это давно идет, новость уже несколько месяцев мусолится. Это людям свойственно", — отметил он в беседе с изданием.Костин также добавил, что не видит никаких оснований для заморозки вкладов граждан. Кроме того, такая идея будет крайне непопулярна в обществе.Ранее Центробанк заявил, что не будет замораживать вклады для борьбы с инфляцией, так как это демонстрирует непонимание механизма борьбы с инфляцией.
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россия, банки, андрей костин
Экономика, РОССИЯ, Банки, Андрей Костин
Костин объяснил появление "абсурдных слухов" о заморозке вкладов россиян
Глава ВТБ Костин: в заморозке вкладов населения России нет смысла
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ.
Заморозка банковских вкладов россиян не имеет экономического смысла, и все разговоры об этой мере являются всего лишь слухами, заявил
РБК глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диалога на высоком уровне в Ханое.
"Это давно идет, новость уже несколько месяцев мусолится. Это людям свойственно", — отметил он в беседе с изданием.
Костин также добавил, что не видит никаких оснований для заморозки вкладов граждан. Кроме того, такая идея будет крайне непопулярна в обществе.
Ранее Центробанк заявил, что не будет замораживать вклады для борьбы с инфляцией, так как это демонстрирует непонимание механизма борьбы с инфляцией.
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