Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин объяснил появление "абсурдных слухов" о заморозке вкладов россиян - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250115/kostin-854209378.html
Костин объяснил появление "абсурдных слухов" о заморозке вкладов россиян
Костин объяснил появление "абсурдных слухов" о заморозке вкладов россиян - 15.01.2025, ПРАЙМ
Костин объяснил появление "абсурдных слухов" о заморозке вкладов россиян
Заморозка банковских вкладов россиян не имеет экономического смысла, и все разговоры об этой мере являются всего лишь слухами, заявил РБК глава ВТБ Андрей... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T11:37+0300
2025-01-15T11:50+0300
экономика
россия
банки
андрей костин
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/82/840858212_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_270e6153ea0d193d0c77bc0dbea4e891.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Заморозка банковских вкладов россиян не имеет экономического смысла, и все разговоры об этой мере являются всего лишь слухами, заявил РБК глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диалога на высоком уровне в Ханое."Это давно идет, новость уже несколько месяцев мусолится. Это людям свойственно", — отметил он в беседе с изданием.Костин также добавил, что не видит никаких оснований для заморозки вкладов граждан. Кроме того, такая идея будет крайне непопулярна в обществе.Ранее Центробанк заявил, что не будет замораживать вклады для борьбы с инфляцией, так как это демонстрирует непонимание механизма борьбы с инфляцией.
https://1prime.ru/20250109/vklad-853913941.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/82/840858212_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_44ad7d528bc4c1728be0acb7d5eaf4dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, андрей костин
Экономика, РОССИЯ, Банки, Андрей Костин
11:37 15.01.2025 (обновлено: 11:50 15.01.2025)
 
Костин объяснил появление "абсурдных слухов" о заморозке вкладов россиян

Глава ВТБ Костин: в заморозке вкладов населения России нет смысла

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Костин,
Андрей Костин,
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Заморозка банковских вкладов россиян не имеет экономического смысла, и все разговоры об этой мере являются всего лишь слухами, заявил РБК глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диалога на высоком уровне в Ханое.
"Это давно идет, новость уже несколько месяцев мусолится. Это людям свойственно", — отметил он в беседе с изданием.
Костин также добавил, что не видит никаких оснований для заморозки вкладов граждан. Кроме того, такая идея будет крайне непопулярна в обществе.
Ранее Центробанк заявил, что не будет замораживать вклады для борьбы с инфляцией, так как это демонстрирует непонимание механизма борьбы с инфляцией.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Разворот. Когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой
9 января, 02:02
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиАндрей Костин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала