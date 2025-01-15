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В России могут усложнить выдачу потребкредитов для борьбы с мошенниками
В России могут усложнить выдачу потребкредитов для борьбы с мошенниками - 15.01.2025, ПРАЙМ
В России могут усложнить выдачу потребкредитов для борьбы с мошенниками
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил усложнить процедуру перевода средств на счета банка-получателя в рамках законопроекта о "периоде охлаждения" по... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:02+0300
2025-01-15T14:02+0300
2025-01-15T14:02+0300
экономика
россия
госдума
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил усложнить процедуру перевода средств на счета банка-получателя в рамках законопроекта о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам.Законопроект, рассматриваемый Госдумой, направлен на защиту граждан от финансовых мошенников и предусматривает задержку выдачи кредитов от 4 часов до 48 часов."Время для анализа, принятия решения, время для того, чтобы еще раз все продумать, позволит кого-то вывести из-под действия мошеннических схем. Но когда средства перечислены, банк-получатель, допустим, если дальше уже не будет их перечислять либо фирмам-однодневкам, либо обналичивать, также мы можем же ввести какую-то временную норму, когда средства должны находиться на счёте банка-получателя с тем, чтобы немного об этом подумала и кредитная организация, и на себя часть ответственности взяла", - отметил он.Он также предложил рассмотреть возможность усложнения процедуры перевода на счета банка-получателя, чтобы предотвратить возможность воспользоваться деньгами граждан мошенникам.Володин подчеркнул, что банкам следует помогать клиентам и думать о безопасности их средств, чтобы предотвратить мошеннические операции, но при этом давать возможность клиентам оперативно распоряжаться своими деньгами.
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россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
В России могут усложнить выдачу потребкредитов для борьбы с мошенниками
Володин предложил усложнить процедуру перечисления средств в целях безопасности
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил усложнить процедуру перевода средств на счета банка-получателя в рамках законопроекта о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам.
Законопроект, рассматриваемый Госдумой, направлен на защиту граждан от финансовых мошенников и предусматривает задержку выдачи кредитов от 4 часов до 48 часов.
"Время для анализа, принятия решения, время для того, чтобы еще раз все продумать, позволит кого-то вывести из-под действия мошеннических схем. Но когда средства перечислены, банк-получатель, допустим, если дальше уже не будет их перечислять либо фирмам-однодневкам, либо обналичивать, также мы можем же ввести какую-то временную норму, когда средства должны находиться на счёте банка-получателя с тем, чтобы немного об этом подумала и кредитная организация, и на себя часть ответственности взяла", - отметил он.
Он также предложил рассмотреть возможность усложнения процедуры перевода на счета банка-получателя, чтобы предотвратить возможность воспользоваться деньгами граждан мошенникам.
Володин подчеркнул, что банкам следует помогать клиентам и думать о безопасности их средств, чтобы предотвратить мошеннические операции, но при этом давать возможность клиентам оперативно распоряжаться своими деньгами.
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