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В Кремле объяснили выбор даты подписания нового договора между РФ и Ираном
В Кремле объяснили выбор даты подписания нового договора между РФ и Ираном - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле объяснили выбор даты подписания нового договора между РФ и Ираном
Выбор даты для подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном руководителями двух стран Масудом Пезешкианом и Владимиром... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T18:07+0300
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ТЕГЕРАН, 15 янв - ПРАЙМ. Выбор даты для подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном руководителями двух стран Масудом Пезешкианом и Владимиром Путиным 17 января не связан с датой инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Москва и Тегеран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. "Многочисленные домыслы по поводу выбора даты подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном накануне инаугурации Трампа вызывают только улыбку", - процитировало слова пресс-секретаря агентство IRNA. По данным из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
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россия, иран, дональд трамп, инаугурация
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Дональд Трамп, инаугурация
В Кремле объяснили выбор даты подписания нового договора между РФ и Ираном
Песков: дата подписания договора РФ с Ираном не связана с инаугурацией Трампа
ТЕГЕРАН, 15 янв - ПРАЙМ. Выбор даты для подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном руководителями двух стран Масудом Пезешкианом и Владимиром Путиным 17 января не связан с датой инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Москва и Тегеран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
"Многочисленные домыслы по поводу выбора даты подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном накануне инаугурации Трампа вызывают только улыбку", - процитировало слова пресс-секретаря агентство IRNA.
По данным из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
Иран и Россия активизируют работу в ШОС, БРИКС и ЕАЭС