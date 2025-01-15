Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не дождетесь". Лукашенко дерзко ответил уехавшей на Запад оппозиции - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250115/lukashenko-854215405.html
"Не дождетесь". Лукашенко дерзко ответил уехавшей на Запад оппозиции
"Не дождетесь". Лукашенко дерзко ответил уехавшей на Запад оппозиции - 15.01.2025, ПРАЙМ
"Не дождетесь". Лукашенко дерзко ответил уехавшей на Запад оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция, уехавшая на Запад после президентских выборов 2020 года, не дождется его смерти. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:23+0300
2025-01-15T14:23+0300
политика
белоруссия
александр лукашенко
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743996_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_f2b7e873da99021691c78d118725b822.jpg
МИНСК, 15 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция, уехавшая на Запад после президентских выборов 2020 года, не дождется его смерти."И получается: одни беглые (уехавшие в 2020 году на Запад оппозиционеры - ред.) и прочие ждут, когда сдохнет президент: "Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить". Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: "Пронесет". Ребята, не пронесет", - цитирует белорусского лидера госагентство Белта.Он также подчеркнул, что есть много оппозиционеров, желающих вернуться в страну, но пока власти не решили, как отсеять возможных шпионов и террористов среди них. В связи с этим было объявлено о создании межведомственной комиссии, которая будет заниматься работой с гражданами, желающими вернуться на родину.Ранее Лукашенко призывал оппозиционеров вернуться, "покаяться" и понести наказание за свои действия.
https://1prime.ru/20250107/lukashenko-854062521.html
белоруссия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743996_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_a371b16635393d1e7d17af9d34e11874.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, александр лукашенко, запад
Политика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, ЗАПАД
14:23 15.01.2025
 
"Не дождетесь". Лукашенко дерзко ответил уехавшей на Запад оппозиции

Лукашенко заявил, что уехавшая на Запад оппозиция не дождется его смерти

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 15 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция, уехавшая на Запад после президентских выборов 2020 года, не дождется его смерти.
"И получается: одни беглые (уехавшие в 2020 году на Запад оппозиционеры - ред.) и прочие ждут, когда сдохнет президент: "Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить". Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: "Пронесет". Ребята, не пронесет", - цитирует белорусского лидера госагентство Белта.
Он также подчеркнул, что есть много оппозиционеров, желающих вернуться в страну, но пока власти не решили, как отсеять возможных шпионов и террористов среди них. В связи с этим было объявлено о создании межведомственной комиссии, которая будет заниматься работой с гражданами, желающими вернуться на родину.
Ранее Лукашенко призывал оппозиционеров вернуться, "покаяться" и понести наказание за свои действия.
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны
7 января, 13:33
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала