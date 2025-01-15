https://1prime.ru/20250115/lukashenko-854215405.html

"Не дождетесь". Лукашенко дерзко ответил уехавшей на Запад оппозиции

"Не дождетесь". Лукашенко дерзко ответил уехавшей на Запад оппозиции - 15.01.2025, ПРАЙМ

"Не дождетесь". Лукашенко дерзко ответил уехавшей на Запад оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция, уехавшая на Запад после президентских выборов 2020 года, не дождется его смерти. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T14:23+0300

2025-01-15T14:23+0300

2025-01-15T14:23+0300

политика

белоруссия

александр лукашенко

запад

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МИНСК, 15 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция, уехавшая на Запад после президентских выборов 2020 года, не дождется его смерти."И получается: одни беглые (уехавшие в 2020 году на Запад оппозиционеры - ред.) и прочие ждут, когда сдохнет президент: "Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить". Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: "Пронесет". Ребята, не пронесет", - цитирует белорусского лидера госагентство Белта.Он также подчеркнул, что есть много оппозиционеров, желающих вернуться в страну, но пока власти не решили, как отсеять возможных шпионов и террористов среди них. В связи с этим было объявлено о создании межведомственной комиссии, которая будет заниматься работой с гражданами, желающими вернуться на родину.Ранее Лукашенко призывал оппозиционеров вернуться, "покаяться" и понести наказание за свои действия.

https://1prime.ru/20250107/lukashenko-854062521.html

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белоруссия, александр лукашенко, запад