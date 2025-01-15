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Сливочное масло в России за 2024 год подорожало на 36,23 процента

Сливочное масло в России за 2024 год подорожало на 36,23 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ

Сливочное масло в России за 2024 год подорожало на 36,23 процента

Сливочное масло в России подорожало на 36,23% за 2024 год, плодоовощная продукция - на 22,09%, при этом яйца куриные подешевели на 11,16%, следует из данных... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T19:27+0300

2025-01-15T19:27+0300

2025-01-15T19:27+0300

экономика

россия

росстат

цены на продукты в россии

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Сливочное масло в России подорожало на 36,23% за 2024 год, плодоовощная продукция - на 22,09%, при этом яйца куриные подешевели на 11,16%, следует из данных Росстата. Вопрос о росте цен на сливочное масло в России поднимался в ходе декабрьской прямой линии президента РФ. Владимир Путин отметил, что потребление молока в стране растет и его не хватает на производство масла, розничные цены на которое выросли. Продовольственная инфляция за тот же период составила 11,05%. В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем 2024 года наибольший рост цен был зафиксирован на огурцы - на 39,7%. Также среди плодоовощной продукции подорожали помидоры - на 17,7%, капуста белокочанная - на 10,4%, виноград - на 7,2%, грибы свежие - на 6,8%, лук репчатый - на 6,1%, картофель - на 5,8%, зелень свежая - на 5,7%, груши - на 5,3%, яблоки - на 4,9%, чеснок - на 4,8%, бананы - на 4,4%, морковь - на 2,9%, свекла столовая - на 2,8%. А на апельсины и лимоны цены снизились - на 5,3% и 1,1%, соответственно. В сегменте рыбы и рыбопродуктов рост цен на сельдь соленую в декабре составил 5,4%, рыбу мороженую неразделанную - 4,1% и разделанную (кроме лососевых пород) - 3,3%, соленую, маринованную, копченую - 3,1%, филе рыбное - 2,7% и филе сельди соленое - 2,6%, икру лососевых рыб - 2,5%, кальмары мороженые - 2,4%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы - 2,2%, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород - 1,7%, консервы рыбные в томатном соусе - 1,4%, натуральные и с добавлением масла - 1,3%, креветки мороженые неразделанные - 0,8%. В группе мясопродуктов рост цен за тот же период отмечен на мясо кур - 5%, мясо индейки - 3,2%, говядину - 1,7%, окорочка куриные - 1,5%, сосиски, сардельки - 1,3%, фарш мясной, пельмени, манты, равиоли - 1,2%. А вот на баранину, свинину, колбасы, консервы мясные, печень говяжью, свиную, кулинарные изделия из птицы, мясокопчености рост варьировался от 0,6% до 1,1%. Среди молочной продукции цены возросли на сливки питьевые - 3,6%, сыры твердые, полутвердые и мягкие - 3,2%, молоко питьевое - 2,6%, сметану - 2,5%, творог и сыры плавленые - 2,2%, национальные сыры и брынзу - 2,1%, кисломолочные продукты - 1,7%, молоко сгущенное с сахаром - 1,3%, сырки творожные, глазированные шоколадом - 1,3%. В сегменте хлеба и хлебобулочной продукции, круп и бобовых в декабре подорожали пшено - на 2,1%, мука пшеничная - на 1,7%, хлеб ржаной - на 1,6%, хлеб пшеничный и овсяные хлопья "Геркулес" - на 1,5%, булочные изделия сдобные и крупа манная - на 1,3%, крупа овсяная и перловая - на 1,1%, бараночные изделия, вермишель, горох и фасоль - на 1,0%, крупу гречневую - 0,9%.

https://1prime.ru/20250115/produkty-854228329.html

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россия, росстат, цены на продукты в россии