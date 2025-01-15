https://1prime.ru/20250115/mavrikiy-854208913.html

Турпоток из России на Маврикий достиг рекордных показателей

Турпоток из России на Маврикий достиг рекордных показателей - 15.01.2025, ПРАЙМ

Турпоток из России на Маврикий достиг рекордных показателей

Туристический поток из России на остров Маврикий в прошлом году был рекордным, он на 84% превысил уровень 2023-го и в 2,6 раза – доковидные показатели, сообщила | 15.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-15T11:17+0300

россия

маврикий

туризм

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Туристический поток из России на остров Маврикий в прошлом году был рекордным, он на 84% превысил уровень 2023-го и в 2,6 раза – доковидные показатели, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В 2024 году рекорд по российскому турпотоку поставило еще одно люксовое островное направление Индийского океана – остров Маврикий... Годом ранее, в 2023 году, турпоток из РФ на Маврикий был тоже рекордным, но почти в два раза меньше – 15 601 визит. Так что в 2024 году был поставлен новый исторический рекорд. Доковидные показатели 2019 года российский турпоток на Маврикий в 2024 году превзошел в 2,57 раза", - говорится в сообщении. Значительный рост туристов из России на Маврикий был в январе-марте, он произошел за счет запуска прямых рейсов "Аэрофлота" на Маврикий, отметили в АТОР. Несмотря на отмену авиакомпанией прямых перелетов на остров в конце марта прошлого года, спрос в 2024 году на курорт был выше, чем в 2023 году, уточнили в ассоциации. Там рассказали, что остров Маврикий - популярное направление для премиального отдыха. Туры на остров недешевые, но, как отмечают турагенты, порой выгоднее, чем в сопоставимые объекты Сейшел. Специалисты отмечают, что в люксовом сегменте Маврикий скорее конкурирует не с Мальдивами, где иной тип отдыха, а с Сейшелами: часто туристы, побывавшие на этих островах, едут затем на Маврикий, или наоборот. По данным статистического управления Маврикия, которые приводят в АТОР, в 2024 году на остров прибыли 1,4 миллиона иностранцев, что на 6,6% больше результата 2023 года. Из этого количества только 2,4% (33,8 тысячи туристов) прибыли на остров по морю, в том числе на круизных судах, остальные – самолетами. В топ-10 ключевых въездных рынков Маврикия в 2024 году впервые вошла Россия, заняв девятое место.

https://1prime.ru/20250109/britaniya-854086791.html

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россия, маврикий, туризм