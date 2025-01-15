Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250115/mazut-854213188.html
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января - 15.01.2025, ПРАЙМ
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в акватории Черного моря, откачают до конца января, говорится в сообщении Минтранса России. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T13:25+0300
2025-01-15T13:25+0300
россия
мазут
https://cdnn.1prime.ru/img/82840/69/828406903_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_03f3e79205db3a6187d67b764f738a74.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в акватории Черного моря, откачают до конца января, говорится в сообщении Минтранса России.В Минтрансе отметили, что специалисты завершили строительство временной дороги к месту крушения и заканчивают обваловку корпуса, чтобы начать откачку мазута из танков."Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января", - заключили в ведомстве.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попали в море.
https://1prime.ru/20250114/mazut-854200074.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82840/69/828406903_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_71ba9778e479019cdb451f2f0314cfe2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мазут
РОССИЯ, МАЗУТ
13:25 15.01.2025
 
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января

Минтранс: мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января

© РИА Новости . Сергей Мальгавко%Загадки и факты: удивительное Черное море
%Загадки и факты: удивительное Черное море - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в акватории Черного моря, откачают до конца января, говорится в сообщении Минтранса России.
В Минтрансе отметили, что специалисты завершили строительство временной дороги к месту крушения и заканчивают обваловку корпуса, чтобы начать откачку мазута из танков.
"Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января", - заключили в ведомстве.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попали в море.
Крым - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
В Крыму зафиксировали новые факты выброса мазута
Вчера, 21:36
 
РОССИЯМАЗУТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала