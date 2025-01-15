https://1prime.ru/20250115/mazut-854213188.html
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января - 15.01.2025, ПРАЙМ
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в акватории Черного моря, откачают до конца января, говорится в сообщении Минтранса России. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T13:25+0300
2025-01-15T13:25+0300
2025-01-15T13:25+0300
россия
мазут
https://cdnn.1prime.ru/img/82840/69/828406903_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_03f3e79205db3a6187d67b764f738a74.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в акватории Черного моря, откачают до конца января, говорится в сообщении Минтранса России.В Минтрансе отметили, что специалисты завершили строительство временной дороги к месту крушения и заканчивают обваловку корпуса, чтобы начать откачку мазута из танков."Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января", - заключили в ведомстве.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попали в море.
https://1prime.ru/20250114/mazut-854200074.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82840/69/828406903_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_71ba9778e479019cdb451f2f0314cfe2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мазут
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
Минтранс: мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в акватории Черного моря, откачают до конца января, говорится в сообщении Минтранса России.
В Минтрансе отметили, что специалисты завершили строительство временной дороги к месту крушения и заканчивают обваловку корпуса, чтобы начать откачку мазута из танков.
"Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января", - заключили в ведомстве.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попали в море.
В Крыму зафиксировали новые факты выброса мазута