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Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января

Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января - 15.01.2025, ПРАЙМ

Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января

Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в акватории Черного моря, откачают до конца января, говорится в сообщении Минтранса России. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T13:25+0300

2025-01-15T13:25+0300

2025-01-15T13:25+0300

россия

мазут

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в акватории Черного моря, откачают до конца января, говорится в сообщении Минтранса России.В Минтрансе отметили, что специалисты завершили строительство временной дороги к месту крушения и заканчивают обваловку корпуса, чтобы начать откачку мазута из танков."Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января", - заключили в ведомстве.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попали в море.

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россия, мазут