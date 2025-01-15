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В МЭА отметили сокращение объема среднесуточной добычи ОПЕК+

В МЭА отметили сокращение объема среднесуточной добычи ОПЕК+ - 15.01.2025, ПРАЙМ

В МЭА отметили сокращение объема среднесуточной добычи ОПЕК+

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что среднесуточная добыча альянса ОПЕК+ в 2024 году снизилась на 900 тысяч баррелей от уровня 2023 года,... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T12:04+0300

2025-01-15T12:04+0300

2025-01-15T12:04+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что среднесуточная добыча альянса ОПЕК+ в 2024 году снизилась на 900 тысяч баррелей от уровня 2023 года, до 41,5 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе агентства. "В целом в 2024 году средняя добыча нефти ОПЕК+ составила 41,5 миллиона баррелей в сутки, что на 900 тысяч баррелей меньше, чем годом ранее, из-за сочетания сдерживающих факторов со стороны производителей, внепланового технического обслуживания и политической дестабилизации. Общий объем добычи жидких углеводородов ОПЕК+ в 2024 году снизился на 840 тысяч баррелей в сутки, до 49,8 миллиона баррелей в сутки, поскольку рост производства конденсата и ШФЛУ частично компенсировал потери объемов нефти", - говорится в докладе. При этом только в ОПЕК добыча сократилась на 310 тысяч баррелей в сутки, до 27,1 миллиона баррелей в сутки. Это объясняется снижением производства со стороны Саудовской Аравии - на 600 тысяч баррелей, в то время как Иран показал самый высокий рост - на 350 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году.

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