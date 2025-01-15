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Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК
Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК - 15.01.2025, ПРАЙМ
Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК
Задачи, поставленные президентом Росии Владимиром Путиным перед оборонно-промышленным комплексом страны, выполнены. Об этом сообщил зампредседателя Совета... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T17:31+0300
2025-01-15T17:35+0300
вооружения
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Задачи, поставленные президентом Росии Владимиром Путиным перед оборонно-промышленным комплексом страны, выполнены. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."В целом задачи, которые президент поставил перед оборонной промышленностью, исполнены", - отметил он в рамках совещания по итогам деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения.Медведев также заметил, что группа приняла активное участие в контроле производства востребованных образцов вооружения и направила главе государства доклад о результатах работы. Особое внимание было уделено графику производства особо востребованных образцов вооружения и специальной техники.Он также напомнил о необходимости сохранения нынешних темпов производства вооружений в оборонно-промышленном комплексе. Медведев также подчеркнул, что Россия продолжит повышать антитеррористическую защищенность предприятий оборонно-промышленного комплекса и обеспечивать их техническое перевооружение.
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россия, дмитрий медведев
Вооружения, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
17:31 15.01.2025 (обновлено: 17:35 15.01.2025)
 
Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК

Медведев: поставленные перед оборонной промышленностью задачи в целом исполнены

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Задачи, поставленные президентом Росии Владимиром Путиным перед оборонно-промышленным комплексом страны, выполнены. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"В целом задачи, которые президент поставил перед оборонной промышленностью, исполнены", - отметил он в рамках совещания по итогам деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения.
Медведев также заметил, что группа приняла активное участие в контроле производства востребованных образцов вооружения и направила главе государства доклад о результатах работы. Особое внимание было уделено графику производства особо востребованных образцов вооружения и специальной техники.
Он также напомнил о необходимости сохранения нынешних темпов производства вооружений в оборонно-промышленном комплексе. Медведев также подчеркнул, что Россия продолжит повышать антитеррористическую защищенность предприятий оборонно-промышленного комплекса и обеспечивать их техническое перевооружение.
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