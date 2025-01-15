https://1prime.ru/20250115/megafon-854211182.html
Суд ЕС отклонил иск "Мегафона" об отмене экспортных ограничений
Суд ЕС отклонил иск "Мегафона" об отмене экспортных ограничений - 15.01.2025, ПРАЙМ
Суд ЕС отклонил иск "Мегафона" об отмене экспортных ограничений
Суд Европейского союза в Люксембурге в среду, 15 января, принял решение отклонить иск российского оператора сотовой связи "Мегафон", поданный против Совета ЕС... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:17+0300
2025-01-15T12:17+0300
2025-01-15T12:17+0300
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Суд Европейского союза в Люксембурге в среду, 15 января, принял решение отклонить иск российского оператора сотовой связи "Мегафон", поданный против Совета ЕС после введения экспортных ограничений."Суд ЕС отклонил этот иск", - говорится в решении. Действующие меры оставлены в силе. Все претензии, выдвинутые истцом, суд счел необоснованными.Евросоюз 25 февраля 2023 года ввел в отношении оператора "Мегафон" экспортные ограничения применительно к товарам и технологиям двойного назначения. Ранее аналогичные ограничения ввели Соединенные Штаты. В компании заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений Евросоюза на бизнес компании, эти меры не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". В "Мегафоне" пообещали при этом рассмотреть возможность оспорить решение органов Евросоюза. В документе, опубликованном на сайте официального журнала Евросоюза, сообщается, что "Мегафон" подал иск 13 апреля 2023 года, оспаривая внесение в списки ограничений. Она настаивает, что Совет ЕС нарушил право компании на защиту, не уведомив заранее о планах ввести ограничения и не дав возможность направить возражения. В исковом заявлении говорится, что до оператора не довели причины решения о внесении в санкционный список, а сами рестрикции были установлены по ошибке, следовательно, это было сделано незаконно. Сейчас в Суде ЕС находится на рассмотрении несколько десятков исковвых заявлений российских и белорусских физических и юридических лиц, которые добиваются снятия ограничений, введенных ЕС в одностороннем порядке. В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.
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санкции против рф, ес, мегафон
Экономика, санкции против РФ, ЕС, Мегафон
Суд ЕС отклонил иск "Мегафона" об отмене экспортных ограничений
Суд Евросоюза отклонил иск "Мегафона" об отмене экспортных ограничений
БРЮССЕЛЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Суд Европейского союза в Люксембурге в среду, 15 января, принял решение отклонить иск российского оператора сотовой связи "Мегафон", поданный против Совета ЕС после введения экспортных ограничений.
"Суд ЕС отклонил этот иск", - говорится в решении. Действующие меры оставлены в силе. Все претензии, выдвинутые истцом, суд счел необоснованными.
Евросоюз 25 февраля 2023 года ввел в отношении оператора "Мегафон" экспортные ограничения применительно к товарам и технологиям двойного назначения. Ранее аналогичные ограничения ввели Соединенные Штаты. В компании заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений Евросоюза на бизнес компании, эти меры не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". В "Мегафоне" пообещали при этом рассмотреть возможность оспорить решение органов Евросоюза.
В ЕС объявили о разработке 16-го пакета санкций против России
В документе, опубликованном на сайте официального журнала Евросоюза, сообщается, что "Мегафон" подал иск 13 апреля 2023 года, оспаривая внесение в списки ограничений. Она настаивает, что Совет ЕС нарушил право компании на защиту, не уведомив заранее о планах ввести ограничения и не дав возможность направить возражения. В исковом заявлении говорится, что до оператора не довели причины решения о внесении в санкционный список, а сами рестрикции были установлены по ошибке, следовательно, это было сделано незаконно.
Сейчас в Суде ЕС находится на рассмотрении несколько десятков исковвых заявлений российских и белорусских физических и юридических лиц, которые добиваются снятия ограничений, введенных ЕС в одностороннем порядке.
В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.