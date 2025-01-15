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Суд ЕС отклонил иск "Мегафона" об отмене экспортных ограничений - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Суд ЕС отклонил иск "Мегафона" об отмене экспортных ограничений
Суд ЕС отклонил иск "Мегафона" об отмене экспортных ограничений - 15.01.2025, ПРАЙМ
Суд ЕС отклонил иск "Мегафона" об отмене экспортных ограничений
Суд Европейского союза в Люксембурге в среду, 15 января, принял решение отклонить иск российского оператора сотовой связи "Мегафон", поданный против Совета ЕС... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:17+0300
2025-01-15T12:17+0300
экономика
санкции против рф
ес
мегафон
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Суд Европейского союза в Люксембурге в среду, 15 января, принял решение отклонить иск российского оператора сотовой связи "Мегафон", поданный против Совета ЕС после введения экспортных ограничений."Суд ЕС отклонил этот иск", - говорится в решении. Действующие меры оставлены в силе. Все претензии, выдвинутые истцом, суд счел необоснованными.Евросоюз 25 февраля 2023 года ввел в отношении оператора "Мегафон" экспортные ограничения применительно к товарам и технологиям двойного назначения. Ранее аналогичные ограничения ввели Соединенные Штаты. В компании заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений Евросоюза на бизнес компании, эти меры не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". В "Мегафоне" пообещали при этом рассмотреть возможность оспорить решение органов Евросоюза. В документе, опубликованном на сайте официального журнала Евросоюза, сообщается, что "Мегафон" подал иск 13 апреля 2023 года, оспаривая внесение в списки ограничений. Она настаивает, что Совет ЕС нарушил право компании на защиту, не уведомив заранее о планах ввести ограничения и не дав возможность направить возражения. В исковом заявлении говорится, что до оператора не довели причины решения о внесении в санкционный список, а сами рестрикции были установлены по ошибке, следовательно, это было сделано незаконно. Сейчас в Суде ЕС находится на рассмотрении несколько десятков исковвых заявлений российских и белорусских физических и юридических лиц, которые добиваются снятия ограничений, введенных ЕС в одностороннем порядке. В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.
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санкции против рф, ес, мегафон
Экономика, санкции против РФ, ЕС, Мегафон
12:17 15.01.2025
 
Суд ЕС отклонил иск "Мегафона" об отмене экспортных ограничений

Суд Евросоюза отклонил иск "Мегафона" об отмене экспортных ограничений

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфис компании "Мегафон" в Москве
Офис компании Мегафон в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Суд Европейского союза в Люксембурге в среду, 15 января, принял решение отклонить иск российского оператора сотовой связи "Мегафон", поданный против Совета ЕС после введения экспортных ограничений.
"Суд ЕС отклонил этот иск", - говорится в решении. Действующие меры оставлены в силе. Все претензии, выдвинутые истцом, суд счел необоснованными.
Евросоюз 25 февраля 2023 года ввел в отношении оператора "Мегафон" экспортные ограничения применительно к товарам и технологиям двойного назначения. Ранее аналогичные ограничения ввели Соединенные Штаты. В компании заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений Евросоюза на бизнес компании, эти меры не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". В "Мегафоне" пообещали при этом рассмотреть возможность оспорить решение органов Евросоюза.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
В ЕС объявили о разработке 16-го пакета санкций против России
17 декабря 2024, 12:54
В документе, опубликованном на сайте официального журнала Евросоюза, сообщается, что "Мегафон" подал иск 13 апреля 2023 года, оспаривая внесение в списки ограничений. Она настаивает, что Совет ЕС нарушил право компании на защиту, не уведомив заранее о планах ввести ограничения и не дав возможность направить возражения. В исковом заявлении говорится, что до оператора не довели причины решения о внесении в санкционный список, а сами рестрикции были установлены по ошибке, следовательно, это было сделано незаконно.
Сейчас в Суде ЕС находится на рассмотрении несколько десятков исковвых заявлений российских и белорусских физических и юридических лиц, которые добиваются снятия ограничений, введенных ЕС в одностороннем порядке.
В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.
 
Экономикасанкции против РФЕСМегафон
 
 
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