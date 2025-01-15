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"Недооценивает". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине
"Недооценивает". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине - 15.01.2025, ПРАЙМ
"Недооценивает". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине
Избранный президент США Дональд Трамп должен понять, что цели российского президента Владимира Путина в конфликте на Украине изменились. Об этом британский... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T11:53+0300
2025-01-15T11:53+0300
2025-01-15T11:53+0300
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп должен понять, что цели российского президента Владимира Путина в конфликте на Украине изменились. Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube."Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает", — предупредил эксперт.Аналитик добавил, что Трамп недооценивает Россию и ее достижения, так как ориентируется на неверные оценки, которые могут негативно повлиять на урегулирование кризисаРанее Трамп обещал решить украинский конфликт путем переговоров, указывая на возможность урегулирования этого вопроса за один день. Будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлогг заявлял, что Трамп вскоре сможет добиться прогресса в переговорах с Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Недооценивает". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине
Меркурис предупредил Трампа, что цели Путина в конфликте на Украине изменились
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ.
Избранный президент США Дональд Трамп должен понять, что цели российского президента Владимира Путина в конфликте на Украине изменились. Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил
в своем блоге на YouTube.
"Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает", — предупредил эксперт.
Аналитик добавил, что Трамп недооценивает Россию и ее достижения, так как ориентируется на неверные оценки, которые могут негативно повлиять на урегулирование кризиса
Ранее Трамп обещал решить украинский конфликт путем переговоров, указывая на возможность урегулирования этого вопроса за один день. Будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлогг заявлял, что Трамп вскоре сможет добиться прогресса в переговорах с Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Советник Трампа сообщил, когда его шеф может созвониться с Путиным