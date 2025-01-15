https://1prime.ru/20250115/merkuris-854210037.html

"Недооценивает". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине

"Недооценивает". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине - 15.01.2025, ПРАЙМ

"Недооценивает". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине

Избранный президент США Дональд Трамп должен понять, что цели российского президента Владимира Путина в конфликте на Украине изменились. Об этом британский... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T11:53+0300

2025-01-15T11:53+0300

2025-01-15T11:53+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп должен понять, что цели российского президента Владимира Путина в конфликте на Украине изменились. Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube."Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает", — предупредил эксперт.Аналитик добавил, что Трамп недооценивает Россию и ее достижения, так как ориентируется на неверные оценки, которые могут негативно повлиять на урегулирование кризисаРанее Трамп обещал решить украинский конфликт путем переговоров, указывая на возможность урегулирования этого вопроса за один день. Будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлогг заявлял, что Трамп вскоре сможет добиться прогресса в переговорах с Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

https://1prime.ru/20250112/peregovory-854144020.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп