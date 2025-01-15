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Минск выразил заинтересованность в экономической интеграции в рамках ШОС

Минск выразил заинтересованность в экономической интеграции в рамках ШОС - 15.01.2025, ПРАЙМ

Минск выразил заинтересованность в экономической интеграции в рамках ШОС

Безопасность и экономическая интеграция являются наиболее интересными для Минска сферами взаимодействия в рамках ШОС, заявил первый заместитель министра... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T17:58+0300

2025-01-15T17:58+0300

2025-01-15T18:01+0300

белоруссия

шос

интеграция

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МИНСК, 15 янв – ПРАЙМ. Безопасность и экономическая интеграция являются наиболее интересными для Минска сферами взаимодействия в рамках ШОС, заявил первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Лукашевич. Его слова привело агентство Белта.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду одобрил стратегии участия республики в работе ШОС и БРИКС. Белоруссия вошла в состав ШОС и получила статус партнерства в БРИКС в 2024 году. По словам Лукашевича, участие Минска в ШОС направлено в первую очередь на защиту государственных интересов Белоруссии на многостороннем уровне, создание благоприятных внешних условий, обеспечивающих суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность нашего государства, содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию в регионе в целях повышения уровня и улучшения условий жизни народов государств - членов ШОС. Он отметил, что потенциал ШОС будет использован для решения общих задач в области политики и безопасности, поиска оптимальных механизмов расширения экономической кооперации, углубления культурно-гуманитарных связей на пространстве организации. Первый заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства также рассказал об основных задачах участия Белоруссии в ШОС. В частности, это повышение международного авторитета республики как миролюбивого государства, активного участника международного сотрудничества, продвижение на международных площадках скоординированных подходов государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу. В числе основных задач он также назвал создание неделимого пространства безопасности, совместное противодействие традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности государств-участников, включая экстремизм, терроризм и сепаратизм во всех проявлениях, незаконный оборот наркотиков и оружия, другие виды транснациональной преступной деятельности, незаконную миграцию, вызовы в киберпространстве и иные. Речь идет также про углубление практического торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия, про совместную проектную деятельность в рамках ШОС, про расширение культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе в сферах науки, техники и технологий, образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды. "Конкретные инициативы Республики Беларусь в ШОС будут ориентированы на реализацию внешнеполитических и внешнеэкономических интересов нашей страны", - подчеркнул Лукашевич. Он заявил, что Белоруссия рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества как региональную организацию, способствующую построению многополярного, справедливого, стабильного миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах международного права, обладающую высоким потенциалом в наращивании взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и развитии культурно-гуманитарного взаимодействия.

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белоруссия, шос, интеграция