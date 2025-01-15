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Мишустин встретится с президентом Вьетнама

Мишустин встретится с президентом Вьетнама - 15.01.2025, ПРАЙМ

Мишустин встретится с президентом Вьетнама

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в рамках своего официального визита во Вьетнам встретится с президентом республики Лыонг Кыонгом, а также с... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T00:18+0300

2025-01-15T00:18+0300

2025-01-15T00:18+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в рамках своего официального визита во Вьетнам встретится с президентом республики Лыонг Кыонгом, а также с представителями российского и вьетнамского бизнеса, сообщили в пресс-службе российского правительства. Глава кабмина РФ работает во Вьетнаме 14-15 января. Накануне Мишустин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном и с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Также был подписан ряд документов, в том числе совместное коммюнике. Рабочая программа Мишустина продолжится в среду. В графике - торжественное мероприятие, организованное по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и Вьетнамом и официального визита премьер-министра России в республику. Также Мишустин и премьер-министр Вьетнама проведут встречу с представителями российских и вьетнамских деловых кругов. Кроме того, у Мишустина запланирована встреча с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА Повестка переговоров включает в себя широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, реализацию совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах. Наращиванию торгово-экономического взаимодействия Россия уделяет приоритетное внимание, отметил Мишустин в ходе состоявшихся переговоров с премьер-министром Вьетнама. Взаимный товарооборот в прошлом году увеличился на 24%, а к 2030 году страны планируют выйти на товарооборот в 15 миллиардов долларов, реализуя план по комплексному сотрудничеству. Кроме того, Россия и Вьетнам имеют хорошие возможности для сотрудничества в области атомной энергетики, сообщал Мишустин. По его словам, Россия готова реализовать совместные проекты и в области цифровых технологий, будет и впредь создавать благоприятные условия для запуска новых совместных с Вьетнамом предприятий. Мишустин отметил и хорошие перспективы для увеличения взаимных туристических потоков. АРХИТЕКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ В АТР В ходе визита особое внимание уделяется реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита во Вьетнам президента РФ Владимира Путина 19-20 июня 2024 года. Тогда у Путина состоялись отдельные встречи с высшим руководством Вьетнама, был принят ряд документов, в том числе совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений. Как пояснял Путин, Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских отношений. Принятое заявление поддерживает принципы российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства и объявляет новые ориентиры совместной работы на дальнейшую перспективу. К примеру, компании из России готовы подключиться в качестве соинвесторов и поставщиков к масштабным проектам с использованием сжиженного природного газа, сообщил тогда президент РФ. Кроме того, по словам Путина, имеются неплохие перспективы для сотрудничества в области возобновляемой энергетики, "Русгидро" намерена принять участие в реконструкции и увеличении производительности ГЭС на вьетнамских реках, еще одна многообещающая сфера для расширения двустороннего взаимодействия – это мирный атом. Кроме того, у России и Вьетнама близки или совпадают позиции по многим актуальным вопросам международной повестки. К примеру, в ходе госвизита Путина в Ханой в 2024 году стороны высказали обоюдную заинтересованность в построении в Азиатско-Тихоокеанском регионе надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, вьетнам, рф, азиатско-тихоокеанский регион, михаил мишустин, владимир путин, русгидро