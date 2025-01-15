Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин встретится с президентом Вьетнама - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250115/mishustin-854201237.html
Мишустин встретится с президентом Вьетнама
Мишустин встретится с президентом Вьетнама - 15.01.2025, ПРАЙМ
Мишустин встретится с президентом Вьетнама
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в рамках своего официального визита во Вьетнам встретится с президентом республики Лыонг Кыонгом, а также с... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T00:18+0300
2025-01-15T00:18+0300
экономика
россия
вьетнам
рф
азиатско-тихоокеанский регион
михаил мишустин
владимир путин
русгидро
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854201237.jpg?1736889534
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в рамках своего официального визита во Вьетнам встретится с президентом республики Лыонг Кыонгом, а также с представителями российского и вьетнамского бизнеса, сообщили в пресс-службе российского правительства. Глава кабмина РФ работает во Вьетнаме 14-15 января. Накануне Мишустин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном и с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Также был подписан ряд документов, в том числе совместное коммюнике. Рабочая программа Мишустина продолжится в среду. В графике - торжественное мероприятие, организованное по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и Вьетнамом и официального визита премьер-министра России в республику. Также Мишустин и премьер-министр Вьетнама проведут встречу с представителями российских и вьетнамских деловых кругов. Кроме того, у Мишустина запланирована встреча с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА Повестка переговоров включает в себя широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, реализацию совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах. Наращиванию торгово-экономического взаимодействия Россия уделяет приоритетное внимание, отметил Мишустин в ходе состоявшихся переговоров с премьер-министром Вьетнама. Взаимный товарооборот в прошлом году увеличился на 24%, а к 2030 году страны планируют выйти на товарооборот в 15 миллиардов долларов, реализуя план по комплексному сотрудничеству. Кроме того, Россия и Вьетнам имеют хорошие возможности для сотрудничества в области атомной энергетики, сообщал Мишустин. По его словам, Россия готова реализовать совместные проекты и в области цифровых технологий, будет и впредь создавать благоприятные условия для запуска новых совместных с Вьетнамом предприятий. Мишустин отметил и хорошие перспективы для увеличения взаимных туристических потоков. АРХИТЕКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ В АТР В ходе визита особое внимание уделяется реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита во Вьетнам президента РФ Владимира Путина 19-20 июня 2024 года. Тогда у Путина состоялись отдельные встречи с высшим руководством Вьетнама, был принят ряд документов, в том числе совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений. Как пояснял Путин, Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских отношений. Принятое заявление поддерживает принципы российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства и объявляет новые ориентиры совместной работы на дальнейшую перспективу. К примеру, компании из России готовы подключиться в качестве соинвесторов и поставщиков к масштабным проектам с использованием сжиженного природного газа, сообщил тогда президент РФ. Кроме того, по словам Путина, имеются неплохие перспективы для сотрудничества в области возобновляемой энергетики, "Русгидро" намерена принять участие в реконструкции и увеличении производительности ГЭС на вьетнамских реках, еще одна многообещающая сфера для расширения двустороннего взаимодействия – это мирный атом. Кроме того, у России и Вьетнама близки или совпадают позиции по многим актуальным вопросам международной повестки. К примеру, в ходе госвизита Путина в Ханой в 2024 году стороны высказали обоюдную заинтересованность в построении в Азиатско-Тихоокеанском регионе надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам.
вьетнам
рф
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вьетнам, рф, азиатско-тихоокеанский регион, михаил мишустин, владимир путин, русгидро
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, РФ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Русгидро
00:18 15.01.2025
 
Мишустин встретится с президентом Вьетнама

Мишустин встретится с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в рамках своего официального визита во Вьетнам встретится с президентом республики Лыонг Кыонгом, а также с представителями российского и вьетнамского бизнеса, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Глава кабмина РФ работает во Вьетнаме 14-15 января. Накануне Мишустин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном и с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Также был подписан ряд документов, в том числе совместное коммюнике.
Рабочая программа Мишустина продолжится в среду. В графике - торжественное мероприятие, организованное по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и Вьетнамом и официального визита премьер-министра России в республику. Также Мишустин и премьер-министр Вьетнама проведут встречу с представителями российских и вьетнамских деловых кругов. Кроме того, у Мишустина запланирована встреча с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.
ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Повестка переговоров включает в себя широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, реализацию совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах.
Наращиванию торгово-экономического взаимодействия Россия уделяет приоритетное внимание, отметил Мишустин в ходе состоявшихся переговоров с премьер-министром Вьетнама. Взаимный товарооборот в прошлом году увеличился на 24%, а к 2030 году страны планируют выйти на товарооборот в 15 миллиардов долларов, реализуя план по комплексному сотрудничеству.
Кроме того, Россия и Вьетнам имеют хорошие возможности для сотрудничества в области атомной энергетики, сообщал Мишустин. По его словам, Россия готова реализовать совместные проекты и в области цифровых технологий, будет и впредь создавать благоприятные условия для запуска новых совместных с Вьетнамом предприятий. Мишустин отметил и хорошие перспективы для увеличения взаимных туристических потоков.
АРХИТЕКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ В АТР
В ходе визита особое внимание уделяется реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита во Вьетнам президента РФ Владимира Путина 19-20 июня 2024 года. Тогда у Путина состоялись отдельные встречи с высшим руководством Вьетнама, был принят ряд документов, в том числе совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.
Как пояснял Путин, Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских отношений. Принятое заявление поддерживает принципы российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства и объявляет новые ориентиры совместной работы на дальнейшую перспективу.
К примеру, компании из России готовы подключиться в качестве соинвесторов и поставщиков к масштабным проектам с использованием сжиженного природного газа, сообщил тогда президент РФ. Кроме того, по словам Путина, имеются неплохие перспективы для сотрудничества в области возобновляемой энергетики, "Русгидро" намерена принять участие в реконструкции и увеличении производительности ГЭС на вьетнамских реках, еще одна многообещающая сфера для расширения двустороннего взаимодействия – это мирный атом.
Кроме того, у России и Вьетнама близки или совпадают позиции по многим актуальным вопросам международной повестки. К примеру, в ходе госвизита Путина в Ханой в 2024 году стороны высказали обоюдную заинтересованность в построении в Азиатско-Тихоокеанском регионе надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам.
 
ЭкономикаРОССИЯВЬЕТНАМРФАзиатско-Тихоокеанский регионМихаил МишустинВладимир ПутинРусгидро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала