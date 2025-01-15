Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОЭК запустила сервис по проверке задолженности за тепло - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250115/moek-854215282.html
МОЭК запустила сервис по проверке задолженности за тепло
МОЭК запустила сервис по проверке задолженности за тепло - 15.01.2025, ПРАЙМ
МОЭК запустила сервис по проверке задолженности за тепло
Московская объединенная энергетическая компании (МОЭК) запустила сервис по проверке задолженности за тепло и горячую воду. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:22+0300
2025-01-15T14:22+0300
энергетика
россия
моэк
задолженность
отопление
горячая вода
https://cdnn.1prime.ru/img/76342/51/763425118_0:310:3005:2000_1920x0_80_0_0_a83303242e39ecc45b6e15e7b14a66ef.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компании (МОЭК) запустила сервис по проверке задолженности за тепло и горячую воду. "На клиентском портале начал работу сервис по проверке наличия задолженности за тепло и горячую воду. Сервис предназначен для собственников квартир в домах, получающих услуги "отопление" и "горячая вода" по прямым договорам с МОЭК", - говорится в сообщении предприятия. В нем указывается, что проверка задолженности осуществляется по номеру лицевого счета. "За первые две недели 2025 года введенный новый сервис вошел в десятку самых востребованных страниц портала "МОЭК Онлайн", его посмотрели и воспользовались им 4 тысячи раз", - добавляется в пресс-релизе. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76342/51/763425118_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b42e54f971de0c7c36f328d4bce6c59e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, моэк, задолженность, отопление, горячая вода
Энергетика, РОССИЯ, МОЭК, задолженность, отопление, горячая вода
14:22 15.01.2025
 
МОЭК запустила сервис по проверке задолженности за тепло

МОЭК запустила сервис по проверке задолженности за тепло и горячую воду

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Стенд "Московской объединенной энергетической компании"
%Стенд Московской объединенной энергетической компании - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компании (МОЭК) запустила сервис по проверке задолженности за тепло и горячую воду.
"На клиентском портале начал работу сервис по проверке наличия задолженности за тепло и горячую воду. Сервис предназначен для собственников квартир в домах, получающих услуги "отопление" и "горячая вода" по прямым договорам с МОЭК", - говорится в сообщении предприятия.
В нем указывается, что проверка задолженности осуществляется по номеру лицевого счета.
"За первые две недели 2025 года введенный новый сервис вошел в десятку самых востребованных страниц портала "МОЭК Онлайн", его посмотрели и воспользовались им 4 тысячи раз", - добавляется в пресс-релизе.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
 
ЭнергетикаРОССИЯМОЭКзадолженностьотоплениегорячая вода
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала