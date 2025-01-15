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МОЭК запустила сервис по проверке задолженности за тепло
МОЭК запустила сервис по проверке задолженности за тепло - 15.01.2025, ПРАЙМ
МОЭК запустила сервис по проверке задолженности за тепло
Московская объединенная энергетическая компании (МОЭК) запустила сервис по проверке задолженности за тепло и горячую воду. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:22+0300
2025-01-15T14:22+0300
2025-01-15T14:22+0300
энергетика
россия
моэк
задолженность
отопление
горячая вода
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компании (МОЭК) запустила сервис по проверке задолженности за тепло и горячую воду. "На клиентском портале начал работу сервис по проверке наличия задолженности за тепло и горячую воду. Сервис предназначен для собственников квартир в домах, получающих услуги "отопление" и "горячая вода" по прямым договорам с МОЭК", - говорится в сообщении предприятия. В нем указывается, что проверка задолженности осуществляется по номеру лицевого счета. "За первые две недели 2025 года введенный новый сервис вошел в десятку самых востребованных страниц портала "МОЭК Онлайн", его посмотрели и воспользовались им 4 тысячи раз", - добавляется в пресс-релизе. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
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россия, моэк, задолженность, отопление, горячая вода
Энергетика, РОССИЯ, МОЭК, задолженность, отопление, горячая вода
МОЭК запустила сервис по проверке задолженности за тепло
МОЭК запустила сервис по проверке задолженности за тепло и горячую воду
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компании (МОЭК) запустила сервис по проверке задолженности за тепло и горячую воду.
"На клиентском портале начал работу сервис по проверке наличия задолженности за тепло и горячую воду. Сервис предназначен для собственников квартир в домах, получающих услуги "отопление" и "горячая вода" по прямым договорам с МОЭК", - говорится в сообщении предприятия.
В нем указывается, что проверка задолженности осуществляется по номеру лицевого счета.
"За первые две недели 2025 года введенный новый сервис вошел в десятку самых востребованных страниц портала "МОЭК Онлайн", его посмотрели и воспользовались им 4 тысячи раз", - добавляется в пресс-релизе.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.